LHV Kindlustus теперь предлагает и страхование путешествий

Страхование путешествий LHV отличается удобством и широким спектром покрытия дополнительных рисков. Помимо прочего, продукт страхования путешествий включает защиту от COVID-19 и ряд опций для покрытия рисков, связанных с занятиями спортом и хобби.

“При разработке страхования путешествий мы стремились к простоте, чтобы выбор необходимой страховой защиты был максимально удобным для каждого клиента”, — сказал Яанус Сеппа, председатель правления LHV Kindlustus. Недавно был разработан удобный калькулятор страхования путешествий, который поможет клиентам найти оптимальное решение”, — добавил Сеппа.

LHV предлагает два вида страхования путешествий: страхование одной поездки — это выбор для одного конкретного путешествия, а если клиент посещает зарубежные страны чаще одного раза в год, подойдет страхование повторяющихся поездок.

Клиенты могут заключать договоры на сайте LHV по адресу https://www.lhv.ee/ru/strahovanie-puteshestvij. Процесс прост — достаточно ответить на четыре вопроса, чтобы получить наилучшую защиту по умолчанию.

“Цель LHV Kindlustus — предлагать самое лучше страхование и рассмотрение ущерба с самым лучшим обслуживанием. Высокий уровень удовлетворенности нашей работой по рассмотрению ущерба свидетельствует о том, что мы способны достичь этой цели. Если по другим страховым продуктам мы уже предложили нашим клиентам альтернативу, основанную на отечественном капитале, то страхование путешествий, надеюсь, также станет желанным продуктом. Сегодня у LHV Kindlustus уже более 140 000 клиентов, и с помощью страхования путешествий мы надеемся увеличить их число еще больше”, — сказал Яанус Сеппа.