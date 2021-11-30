LHV Kindlustus теперь предлагает и страхование путешествий
Основанная на эстонском капитале компания LHV Kindlustus вышла на рынок с новым продуктом страхования путешествий и начинает предлагать его всем жителям и предприятиям Эстонии.
Страхование путешествий LHV отличается удобством и широким спектром покрытия дополнительных рисков. Помимо прочего, продукт страхования путешествий включает защиту от COVID-19 и ряд опций для покрытия рисков, связанных с занятиями спортом и хобби.
“При разработке страхования путешествий мы стремились к простоте, чтобы выбор необходимой страховой защиты был максимально удобным для каждого клиента”, — сказал Яанус Сеппа, председатель правления LHV Kindlustus. Недавно был разработан удобный калькулятор страхования путешествий, который поможет клиентам найти оптимальное решение”, — добавил Сеппа.
LHV предлагает два вида страхования путешествий: страхование одной поездки — это выбор для одного конкретного путешествия, а если клиент посещает зарубежные страны чаще одного раза в год, подойдет страхование повторяющихся поездок.
Клиенты могут заключать договоры на сайте LHV по адресу https://www.lhv.ee/ru/strahovanie-puteshestvij. Процесс прост — достаточно ответить на четыре вопроса, чтобы получить наилучшую защиту по умолчанию.
“Цель LHV Kindlustus — предлагать самое лучше страхование и рассмотрение ущерба с самым лучшим обслуживанием. Высокий уровень удовлетворенности нашей работой по рассмотрению ущерба свидетельствует о том, что мы способны достичь этой цели. Если по другим страховым продуктам мы уже предложили нашим клиентам альтернативу, основанную на отечественном капитале, то страхование путешествий, надеюсь, также станет желанным продуктом. Сегодня у LHV Kindlustus уже более 140 000 клиентов, и с помощью страхования путешествий мы надеемся увеличить их число еще больше”, — сказал Яанус Сеппа.
AS LHV Kindlustus уже предлагает своим клиентам страхование жилья, дорожное страхование, страхование каско, страхование устройства и страхование расширенной гарантии. Теперь, с добавлением страхования путешествий, охвачена большая часть услуг страхования ущерба. LHV предлагает страхование просто и удобно. Новые продукты общества созданы специально для жителей Эстонии, с учетом их потребностей и предлагают действительно широкую защиту.
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