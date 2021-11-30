Новые ограничения в Эстонии: прибывающие из этих 10 стран должны в обязательном порядке сдать тест на COVID. При отказе — карантин!

Согласно новым правилам, которые вступят в силу с 1 декабря, по прибытии в Эстонию нужно в обязательном порядке сдать ПЦР-тест на коронавирус или соблюдать самоизоляцию в течение 10 дней. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, Департамент здоровья будет пристально следить за соблюдением режима изоляции.

Правило распространяется на прибывающих из 8 государств Южной Африки: Ботсваны, Свазиленда, Лесото, Мозамбика, Намибии, Южной Африки и Зимбабве. Кроме того, обязательное тестирование по прибытии должны приходить приезжающие из Египта и Турции.

Сдать тест на коронавирус можно как в аэропорту, так и в порту, а также во всех других пунктах тестирования на COVID-19. До получения отрицательного результата теста вакцинированные и невакцинированные лица должны находиться по месту жительства.

Для жителей Эстонии тестирование бесплатное.

Требование обязательного тестирования распространяется на всех пассажиров и не зависит от способа прибытия в Эстонию. Обязанность проходить тестирование и соблюдать изоляцию не распространяется на людей, проезжающих Эстонию транзитом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность у ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке вируса потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, штамм "омикрон" потенциально может распространяться быстрее других.