“Мир еще не сталкивался с исчезновением страны из-за климата”. Министр тонущего государства — о жизни по колено в воде(3)
Климатический саммит ООН (Cop26), который завершился в Шотландии в середине ноября, запомнился не столько важными для планеты решениями, сколько забавными выступлениями лидеров. С целью достучаться до главных загрязнителей некоторые участники конференции применяли весь свой креатив. Звездой мероприятия стал министр иностранных дел островного государства Тувалу в Океании Саймон Кофе — стоя по колено в воде в деловом костюме и галстуке, политик призвал мировое сообщество одуматься и перестать вредить планете.
Издание “Лента.ру”: Давайте поговорим о вашем обращении для саммита ООН. Оно стало вирусным, а вы превратились в знаменитость. Чья это была идея записать обращение, стоя по колено в воде еще и в костюме?
Саймон Кофе: Я не вошел в делегацию для COP26 от Тувалу, так как ее состав сократили из-за коронавирусных ограничений. Но я должен был записать обращение и просто подумал о том, что это можно сделать, стоя в океане. На саммите наш премьер-министр заявил, что Тувалу тонет. Думаю, мы это отчетливо продемонстрировали.
Это была ваша идея, или помог кто-то из коллег?
Нет, это была полностью моя идея, но в съемках мне, конечно, помогла местная телерадиовещательная компания. Мы организовали процесс таким образом — записали часть речи в студии, а потом уже сняли обращение в воде. Кстати, перед выпуском видео мы опубликовали фотографию. Именно она сначала завирусилась в сети.
Кстати, насчет фотографии. На ней вы стоите в воде, позади вас синий фон, флаги и молодой человек в черной футболке. Кто этот мужчина?
Это один из телевизионщиков, которые помогали снимать видео. На самом деле во время записи он держал флаги, потому что вода поднималась очень быстро и сносила их. Вообще это фото было чем-то вроде того, что называется “за кадром”. Мы просто не ожидали, что оно станет настолько вирусным.
Вы записывали серьезное послание для важного саммита, а тут вода по колено. К тому же вы были одеты в строгий костюм с галстуком. Вам было комфортно в таких необычных условиях?
Если честно, то было неудобно. Только представьте, вода поднимается, мы пытаемся каким-то образом повлиять на этот процесс. Так что да, было немного некомфортно. Но, думаю, в итоге мы справились с задачей.
Радиовещательная компания SBS после публикации вашего обращения написала, что премьер-министр Тувалу был очень удивлен, когда увидел кадры. Он не знал о том, что вы собираетесь выступить таким образом?
Премьер-министр знал, что я приму участие в саммите, но он не предполагал, что я сниму обращение именно в воде. В итоге он положительно отреагировал, тем более моя задумка соответствовала тому, что он сказал на саммите — Тувалу тонет из-за изменения климата, и это реальность, в которой мы живем каждый день.
Давайте перейдем от темы саммита к климатическим проблемам. На YouTube канале ООН есть небольшой фильм о том, что девять лет назад Тувалу и Кирибати столкнулись с серьезными климатическими проблемами. На тот момент вы еще не занимали пост министра, но, может быть, вспомните, как тогда обстояла ситуация в Тувалу?
Насколько я помню, мы уже много лет страдаем от береговой эрозии, что очень влияет на прибрежные районы. Ситуация ухудшается, поэтому, например, нам очень сложно выращивать что-либо. Девять лет назад мы испытывали на себе такие последствия изменения климата, как эрозии, засухи, сильные циклоны. Я хорошо помню засуху в 2011 году. Это примерно то время, о котором вы спрашиваете. Тогда нам даже пришлось брать воду из общественных хранилищ.
Как сейчас обстоят дела? С какими конкретными проблемами сталкивается Тувалу?
Сегодня мы наблюдаем изменения погодных условий — продолжительные засухи, сильные циклоны, эрозия береговой линии. Год или два назад на нас обрушился сильный циклон — в некоторых частях острова вода буквально лилась по дорогам.
Были ли жертвы из-за этих климатических изменений? Сколько людей пострадало?
Что касается смертельных исходов, то в этой связи я могу вспомнить только об урагане 1972 года, он унес жизни двух человек, но это было очень давно. Что касается недавних циклонов, то в основном они повреждают дома либо вообще их сносят. Наши потери в основном касаются имущества людей.
Если говорить о повышении уровня моря, какая в Тувалу динамика изменений? Насколько быстро поднимается вода?
Ежегодно уровень моря повышается примерно на четыре миллиметра, но со временем динамика увеличивается. Это очень важные показатели для таких стран, как Тувалу, где самая высокая точка находится на высоте четырех метров над уровнем моря, а большая часть острова вообще расположена на высоте одного метра.
В вашем обращении для саммита вы сказали, что Тувалу принимает меры, чтобы решить климатическую проблему у себя в стране. Что именно вы делаете?
Мы хотим адаптироваться к изменениям климата, строим в море специальные заграждающие стены. Однако очевидно, что борьба с проблемой требует более решительных мер. Мы также предполагаем, что в случае развития ситуации по наихудшему сценарию — если наша территория будет затоплена, — нам придется переехать. Поэтому мы ищем способы сохранить государство. Мир еще никогда не сталкивался с тем, чтобы какая-либо страна исчезла из-за изменения климата, так что это новая сфера, которую должно регулировать международное право. Мы пытаемся придумать, чтобы страны признавали Тувалу, даже если мы потеряем нашу территорию. Также мы обсуждаем технологии, с помощью которых сможем создать цифровую нацию, чтобы мы могли продолжать действовать вместе, даже находясь в другом месте.
Что именно представляют собой эти цифровые технологии, о которых вы говорите? Они должны помочь людям оставаться в контакте с внешним миром или их действие направленно именно на решение климатических проблем?
Идея состоит в том, чтобы оцифровать все процессы в государстве, чтобы жителям не нужно было ехать в какое-либо место физически и получать какую-либо услугу, например, бюрократическую или судебную. Мы хотим оцифровать все наши культурные знания. Все это будет на платформе, доступной из любой точки мира. Такие технологии уже появляются. Вот недавно Facebook объявил о создании “Метавселенной” (Metaverse). Я надеюсь, что мы сможем отразить все, что у нас есть в Тувалу, в виртуальном пространстве.
Получается, что жители Тувалу будут вынуждены уехать в другие страны, но при этом они все равно будут считаться гражданами своего государства?
Все правильно, и, кстати, в таком случае Тувалу сохранит все свои морские владения. Для этого мы участвуем в международных форумах и продолжаем устанавливать отношения с другими государствами.
В одном из ваших интервью вы сказали, что часть жителей Тувалу уже переехала в Новою Зеландию. Сколько граждан уехало?
По моим подсчетам, сейчас население из Тувалу в Новой Зеландии составляет от четырех до пяти тысяч человек. На данный момент это примерно 50 процентов от всего населения нашего государства.
Во время своего выступления вы также сказали, что серьезные меры должны предпринять мировые лидеры. Что именно вы ждете от них?
Я думаю, что прямо сейчас страны обязаны снизить уровень выбросов парниковых газов, так как именно они вызывают глобальное потепление и повышение уровня моря. Задача, которую мы ставим перед собой, — сдержать рост среднемировой температуры на отметке 1,5 градуса Цельсия. Это те же самые обещания, которые страны дали во время Cop26. Мы вообще прогнозируем, что значение превысит 2,4 или 2,6 градуса.
Вы же знаете, что главные загрязнители планеты — Китай, Россия, США — страны с очень развитой промышленностью. Что им стоит делать для решения проблемы климата, закрыть все заводы?
Да, думаю, к этому тоже можно прийти. Я имею в виду, что в этой сфере необходим переход на возобновляемые источники энергии. Думаю, что эти страны обсуждают подобный план действий, но решение не в том, чтобы производства полностью прекратили работу, а в том, чтобы они стали более безопасными для окружающей среды.
Экономика этих стран зависит от тяжелой промышленности. Вы действительно думаете, что они откажутся от производств, закроют все заводы, просто потому что поднимается уровень моря. Думаете, это возможно?
Что ж, конечно, это дилемма, когда лидеры стран в значительной степени полагаются на такое производство. С одной стороны, вопрос связан с экономическими издержками, а с другой — нам нужно смотреть в будущее. Если вы смотрите на изменение климата и думаете, что оно затрагивает только такие страны, как Тувалу, значит, вы смотрите неправильно, потому что изменение климата затрагивает всех. Изменения погоды, засухи, торнадо, лесные пожары мы наблюдаем в разных частях мира. Стихийные бедствия происходят все чаще и чаще. Я думаю, что неправильно говорить, что это затрагивает только некоторые страны. Мы просим лидеров крупных стран не ограничиваться экономическими решениями, а смотреть на благополучие наших стран, потому что продолжать жить в окружающей среде, безопасной и надежной для будущих поколений, также в интересах США и России.
Знаете, по всему миру есть люди, которые не верят в изменение климата, отрицают глобальное потепление. Как человек, который сталкивается с проблемами климата каждый день, что бы вы сказали таким людям?
Во-первых, наличие изменения климата подтверждено научными исследованиями — ученые доказали, что человеческая деятельность меняет окружающую среду. Так что, если люди отрицают науку, нам будет очень трудно разговаривать с ними. Но я думаю, что, когда люди смогут увидеть опыт других стран, они изменят свое мнение. Посмотрите, то место, где я снимал видео для саммита, много лет назад было сухим, там была земля. Бетонная плита, которая позади меня, была построена американцами на суше во время Второй мировой войны. Теперь этот участок находится на глубине около двадцати метров. Именно поэтому кадры, которые мы сняли в Тувалу, были настолько впечатляющими, они показали людям реальность.
Может быть, вы захотите организовать что-то вроде климатического туризма, что даст людям возможность собственными глазами увидеть последствия изменения окружающей среды?
Было бы интересно, думаю, после нашего обращения много людей захотели приехать в Тувалу. К нам даже обратились с просьбой снять документальные фильмы. Так что я думаю, это был правильный шаг, чтобы донести послание до всего мира. Мы, конечно, будем рады, если люди приедут и сами увидят то, с чем мы имеем дело в Тувалу.
В Тувалу есть те, кто не верит в изменения климата?
Таких я не знаю. Знаете, когда вы живете на небольшом острове и видите, как с годами он просто смывается водой, то вам будет очень сложно отрицать реальность изменения климата. Так что могу сказать, что в Тувалу нет никого, кто не верил бы в реальность изменения климата.
Мировые лидеры обсуждали глобальное потепление и до, и во время саммита. Некоторые делали это немного в комичной форме. Сначала Борис Джонсон захотел стать древним богом, потом сравнил лидеров с Джеймсом Бондом. Ваше обращение тоже похоже на представление. Вам не кажется, что все выступления политиков превращаются в стендап-шоу, а за ним нет реальных действий для решения проблемы климата?
Я думаю, что у людей сейчас есть такое ощущение, потому что постоянно проходят эти собрания, однако ничего не претворяется в жизнь. Люди теряют надежду, когда слышат очередное заявление. Я бы сказал, что справедливо думать таким образом. Вот почему в Тувалу мы предпринимаем более активные действия, готовимся к наихудшему сценарию, а не сидим в ожидании. Мы знаем, что странам очень трудно объединиться, когда у каждой из них есть собственные политические интересы, которые превалируют над общемировыми.
Среди ученых есть такое мнение, что страны, которые несут наименьшую ответственность за процесс изменения климата, в итоге первыми пострадают от его ужасных последствий. Что думаете об этом?
Я согласен с этим утверждением и думаю, что описанные события происходят прямо сейчас. Как видите, мы в Тувалу уже сталкиваемся с последствиями изменения климата, хотя принимали очень мало участия в создании этой проблемы. Эта мысль действительно основная в наших посланиях странам, чтобы заставить их нести ответственность за свои действия.
Как обычный человек, как гражданин Тувалу, что вы чувствуете, когда слышите подобное — обиду, гнев, боль за страну, несправедливость жизни?
Я чувствую разочарование, но при этом признаю, что люди несовершенны. Как политик я понимаю то, с чем сталкиваются лидеры больших стран. В Тувалу мы думаем, как прежде всего помочь самим себе, это приоритет для нас. Я думаю, не стоит сильно беспокоиться о людях, которые никак не реагируют на наши обращения. Мы просто продолжим делать то, что в наших силах.
В заключение сформулируйте послание мировым лидерам и обычным людям по всему миру, чтобы они могли понять, насколько серьезно обстоят дела с климатом.
Мое послание в том, что все должны понять — изменение климата реально. Важно действовать прямо сейчас. Нам нужно быть выше политики и смотреть в перспективу, подумать о наших детях и следующем поколении, о том мире, в котором они будут жить. Окружающая среда, которая у нас есть сейчас, — это место, где мы живем все вместе. Это и Тувалу, и США, и Россия, страны в разных уголках мира. Конечно, мы по-прежнему можем рассматривать наши собственные национальные интересы, не учитывая то, как они влияют на других, но нам все же необходимо изменить парадигму лидерства и то, как люди сегодня смотрят на мир.