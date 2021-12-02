“Мир еще не сталкивался с исчезновением страны из-за климата”. Министр тонущего государства — о жизни по колено в воде

Радиовещательная компания SBS после публикации вашего обращения написала, что премьер-министр Тувалу был очень удивлен, когда увидел кадры. Он не знал о том, что вы собираетесь выступить таким образом?

Если честно, то было неудобно. Только представьте, вода поднимается, мы пытаемся каким-то образом повлиять на этот процесс. Так что да, было немного некомфортно. Но, думаю, в итоге мы справились с задачей.

Вы записывали серьезное послание для важного саммита, а тут вода по колено. К тому же вы были одеты в строгий костюм с галстуком. Вам было комфортно в таких необычных условиях?

Это один из телевизионщиков, которые помогали снимать видео. На самом деле во время записи он держал флаги, потому что вода поднималась очень быстро и сносила их. Вообще это фото было чем-то вроде того, что называется “за кадром”. Мы просто не ожидали, что оно станет настолько вирусным.

Кстати, насчет фотографии. На ней вы стоите в воде, позади вас синий фон, флаги и молодой человек в черной футболке. Кто этот мужчина?

Нет, это была полностью моя идея, но в съемках мне, конечно, помогла местная телерадиовещательная компания. Мы организовали процесс таким образом — записали часть речи в студии, а потом уже сняли обращение в воде. Кстати, перед выпуском видео мы опубликовали фотографию. Именно она сначала завирусилась в сети.

Саймон Кофе: Я не вошел в делегацию для COP26 от Тувалу, так как ее состав сократили из-за коронавирусных ограничений. Но я должен был записать обращение и просто подумал о том, что это можно сделать, стоя в океане. На саммите наш премьер-министр заявил, что Тувалу тонет. Думаю, мы это отчетливо продемонстрировали.

Издание “Лента.ру”: Давайте поговорим о вашем обращении для саммита ООН. Оно стало вирусным, а вы превратились в знаменитость. Чья это была идея записать обращение, стоя по колено в воде еще и в костюме?

Ежегодно уровень моря повышается примерно на четыре миллиметра, но со временем динамика увеличивается. Это очень важные показатели для таких стран, как Тувалу, где самая высокая точка находится на высоте четырех метров над уровнем моря, а большая часть острова вообще расположена на высоте одного метра.

Что касается смертельных исходов, то в этой связи я могу вспомнить только об урагане 1972 года, он унес жизни двух человек, но это было очень давно. Что касается недавних циклонов, то в основном они повреждают дома либо вообще их сносят. Наши потери в основном касаются имущества людей.

Сегодня мы наблюдаем изменения погодных условий — продолжительные засухи, сильные циклоны, эрозия береговой линии. Год или два назад на нас обрушился сильный циклон — в некоторых частях острова вода буквально лилась по дорогам.

Насколько я помню, мы уже много лет страдаем от береговой эрозии, что очень влияет на прибрежные районы. Ситуация ухудшается, поэтому, например, нам очень сложно выращивать что-либо. Девять лет назад мы испытывали на себе такие последствия изменения климата, как эрозии, засухи, сильные циклоны. Я хорошо помню засуху в 2011 году. Это примерно то время, о котором вы спрашиваете. Тогда нам даже пришлось брать воду из общественных хранилищ.

Давайте перейдем от темы саммита к климатическим проблемам. На YouTube канале ООН есть небольшой фильм о том, что девять лет назад Тувалу и Кирибати столкнулись с серьезными климатическими проблемами. На тот момент вы еще не занимали пост министра, но, может быть, вспомните, как тогда обстояла ситуация в Тувалу?

Премьер-министр знал, что я приму участие в саммите, но он не предполагал, что я сниму обращение именно в воде. В итоге он положительно отреагировал, тем более моя задумка соответствовала тому, что он сказал на саммите — Тувалу тонет из-за изменения климата, и это реальность, в которой мы живем каждый день.

В одном из ваших интервью вы сказали, что часть жителей Тувалу уже переехала в Новою Зеландию. Сколько граждан уехало?

Все правильно, и, кстати, в таком случае Тувалу сохранит все свои морские владения. Для этого мы участвуем в международных форумах и продолжаем устанавливать отношения с другими государствами.

Получается, что жители Тувалу будут вынуждены уехать в другие страны, но при этом они все равно будут считаться гражданами своего государства?

Идея состоит в том, чтобы оцифровать все процессы в государстве, чтобы жителям не нужно было ехать в какое-либо место физически и получать какую-либо услугу, например, бюрократическую или судебную. Мы хотим оцифровать все наши культурные знания. Все это будет на платформе, доступной из любой точки мира. Такие технологии уже появляются. Вот недавно Facebook объявил о создании “Метавселенной” (Metaverse). Я надеюсь, что мы сможем отразить все, что у нас есть в Тувалу, в виртуальном пространстве.

Что именно представляют собой эти цифровые технологии, о которых вы говорите? Они должны помочь людям оставаться в контакте с внешним миром или их действие направленно именно на решение климатических проблем?

Мы хотим адаптироваться к изменениям климата, строим в море специальные заграждающие стены. Однако очевидно, что борьба с проблемой требует более решительных мер. Мы также предполагаем, что в случае развития ситуации по наихудшему сценарию — если наша территория будет затоплена, — нам придется переехать. Поэтому мы ищем способы сохранить государство. Мир еще никогда не сталкивался с тем, чтобы какая-либо страна исчезла из-за изменения климата, так что это новая сфера, которую должно регулировать международное право. Мы пытаемся придумать, чтобы страны признавали Тувалу, даже если мы потеряем нашу территорию. Также мы обсуждаем технологии, с помощью которых сможем создать цифровую нацию, чтобы мы могли продолжать действовать вместе, даже находясь в другом месте.

В вашем обращении для саммита вы сказали, что Тувалу принимает меры, чтобы решить климатическую проблему у себя в стране. Что именно вы делаете?

По моим подсчетам, сейчас население из Тувалу в Новой Зеландии составляет от четырех до пяти тысяч человек. На данный момент это примерно 50 процентов от всего населения нашего государства.

Во время своего выступления вы также сказали, что серьезные меры должны предпринять мировые лидеры. Что именно вы ждете от них?

Я думаю, что прямо сейчас страны обязаны снизить уровень выбросов парниковых газов, так как именно они вызывают глобальное потепление и повышение уровня моря. Задача, которую мы ставим перед собой, — сдержать рост среднемировой температуры на отметке 1,5 градуса Цельсия. Это те же самые обещания, которые страны дали во время Cop26. Мы вообще прогнозируем, что значение превысит 2,4 или 2,6 градуса.

Вы же знаете, что главные загрязнители планеты — Китай, Россия, США — страны с очень развитой промышленностью. Что им стоит делать для решения проблемы климата, закрыть все заводы?

Да, думаю, к этому тоже можно прийти. Я имею в виду, что в этой сфере необходим переход на возобновляемые источники энергии. Думаю, что эти страны обсуждают подобный план действий, но решение не в том, чтобы производства полностью прекратили работу, а в том, чтобы они стали более безопасными для окружающей среды.

Экономика этих стран зависит от тяжелой промышленности. Вы действительно думаете, что они откажутся от производств, закроют все заводы, просто потому что поднимается уровень моря. Думаете, это возможно?