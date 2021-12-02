02.12.2021, 08:50
ФОТО | Первый в мире плавучий город появится уже к 2025 году
ФОТО: Ekraani kuvatõmmis Youtube/ United Nations
Муниципалитет южнокорейского города Пусан, UN-Habitat, организация ООН, содействующая устойчивому развитию населенных пунктов, и компания Oceanix подписали соглашение об открытии первого в мире плавучего города. Его собираются построить к 2025 году.
Город будет расположен в водах рядом с Пусаном на нескольких платформах, закрепленных якорями. Он будет сам производить электроэнергию и обеспечивать жителей едой. В новом городе смогут жить около 10 000 человек. Проект разрабатывает датская компания BIG, сообщает портал 34travel.me.