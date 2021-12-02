ФОТО | Смотрите, как изящно будет выглядеть новейшее судно Tallink, которое начнет покорять просторы Балтийского моря уже в 2022 году

“Нам очень приятно, что мы наконец-то можем поделиться со всеми изображениями замечательных интерьеров новейшего челночного судна и показать результаты достижений находящегося с осени 2019 года в разработке стратегического проекта. После состоявшейся этим летом в Финляндии, в Раума церемонии крещения и спуска на воду судна, мы подошли к очень интересному этапу строительства, когда современные концепции пассажироперевозок и замечательные элементы внутренней отделки шаг за шагом становятся уже осязаемыми. Мы с нетерпением ожидаем момента, когда сможем приветствовать всех наших пассажиров на борту MyStar в 2022 году, предложив совершенно новые морские впечатления, дав возможность лично ощутить всё, что предоставит MyStar — плавучий торговый и развлекательный центр, отвечающий всем разносторонним ожиданиям современных пассажиров”, — прокомментировала член правления Tallink Grupp Пирет Мюрк-Дюбу.

По сравнению с являющимся в настоящее время флагманом флота Tallink Megastar, дизайн новых пассажирских площадей и маршрутов MyStar стал более размеренным. Всего на судне MyStar насчитывается 14 зон для пассажиров. Специальные пассажирские зоны и применяемые решения позволяют лучше учитывать потребности различных групп пассажиров, будь это семьи, покупатели, бизнес-пассажиры или отдыхающие.

В различных интерьерах судна использованы темы, визуально подчёркивающие своеобразную красоту Балтийского моря, призывающие каждого пассажира подметить эту красоту и беречь природу и культурное наследие Балтийского моря.