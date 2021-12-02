ФОТО | Смотрите, как изящно будет выглядеть новейшее судно Tallink, которое начнет покорять просторы Балтийского моря уже в 2022 году(6)
В четверг, 2 декабря 2021 г. концерн Tallink Grupp опубликовал эскизы интерьеров строящегося в настоящее время в Финляндии на верфи Rauma Marine Constructions (RMC) челночного судна MyStar. Внутреннее убранство самого экологичного судна на Балтийском море, использующего в качестве топлива сжиженный природный газ, создано известным финским архитектурным бюро dSign Vertti Kivi & Co.
“Нам очень приятно, что мы наконец-то можем поделиться со всеми изображениями замечательных интерьеров новейшего челночного судна и показать результаты достижений находящегося с осени 2019 года в разработке стратегического проекта. После состоявшейся этим летом в Финляндии, в Раума церемонии крещения и спуска на воду судна, мы подошли к очень интересному этапу строительства, когда современные концепции пассажироперевозок и замечательные элементы внутренней отделки шаг за шагом становятся уже осязаемыми. Мы с нетерпением ожидаем момента, когда сможем приветствовать всех наших пассажиров на борту MyStar в 2022 году, предложив совершенно новые морские впечатления, дав возможность лично ощутить всё, что предоставит MyStar — плавучий торговый и развлекательный центр, отвечающий всем разносторонним ожиданиям современных пассажиров”, — прокомментировала член правления Tallink Grupp Пирет Мюрк-Дюбу.
По сравнению с являющимся в настоящее время флагманом флота Tallink Megastar, дизайн новых пассажирских площадей и маршрутов MyStar стал более размеренным. Всего на судне MyStar насчитывается 14 зон для пассажиров. Специальные пассажирские зоны и применяемые решения позволяют лучше учитывать потребности различных групп пассажиров, будь это семьи, покупатели, бизнес-пассажиры или отдыхающие.
В различных интерьерах судна использованы темы, визуально подчёркивающие своеобразную красоту Балтийского моря, призывающие каждого пассажира подметить эту красоту и беречь природу и культурное наследие Балтийского моря.
“Задумывая концепцию внутреннего дизайна судна мы исходили из главенствующей темы — красоты Балтийского моря — истории, которую мы рассказываем на борту судна посредством эксклюзивных фотографий и видеоматериалов. Каждая клиентская зона является уникальной и, создавая интерьеры, мы целенаправленно старались создать у гостей судна различное настроение, играя как новыми красками, так и текстурами внутреннего убранства; соответствующую атмосферу дополнительно создают также и смелые световые решения и выбранное специально для нового судна внутреннее убранство. Опубликованные сегодня изображения хорошо раскрывают суть и душу MyStar. Мы очень довольны цельной концепцией внутреннего дизайна судна и гордимся тем, что нам удалось при воплощении интерьеров MyStar выйти на совершенно новый уровень, а также в новое десятилетие”, — сказал ведущий дизайнер и руководитель архитектурного бюро dSign Vertti Kivi & Co Вертти Киви.
В центральной части судна, так сказать, в сердце судна, расположился торговый центр, Traveller Superstore, который также доносит послание о необходимости заботы об окружающей среде, а также воссоздаёт атмосферу бутиков. В сердце торгового центра расположен прилавок, где посетителей можно будет знакомить с новыми товарами и вкусами. Движение в проходах торгового центра станет более размеренным, предусматривающим знакомство с товарами как на стационарных площадях, так и применяя временные pop-up решения, в том числе, откроется и Nordic Corner, в котором будут представлены товары и дизайн Северных стран.
Ввод в эксплуатацию новейшего челночного судна Tallink запланирован на весну 2022 года, когда MyStar выйдет на линию между Таллинном и Хельсинки. В едином тандеме, начиная с 2022 года, два челночных судна MyStar и Megastar предложат самое экологичное транспортное сообщение между Эстонией и Финляндией.