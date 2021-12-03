Тюрьму, в которой сидел Оскар Уальд, переделали в пятизвездочный отель

Среди известных личностей, которые сидели в тюрьме на Боу-стрит, писатель Оскар Уайльд, лидер движения суфражисток Эммелин Панкхерст и близнецы Крэй, которые контролировали преступную деятельность Лондона в 1950-х –1960-х, пишет портал 34travel.me.

Сейчас здание на тюрьму совсем не похоже — это отель пять звезд. Перед архитектурным бюро EPR Architects, которое разрабатывало проект, стояла задача превратить его в “роскошную среду”. Теперь за парадной дверью просторный вестибюль и трехэтажный атриум, центральный зал превратили в столовую со стеклянным куполом, номера оформили в эклектичном стиле, каждый этаж отеля дополнили подвесными растениями и картинами современных художников.

“Преобразование легендарного здания XIX века, внесенного в список памятников архитектуры, отсылает гостей к его истории и прошлому района Ковент-Гарден, а также напоминает о художественной и культурной связи между Лондоном и Нью-Йорком”, — подчеркивают в NoMad.