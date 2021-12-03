Голосуем! Где самая красивая рождественская елка — в Таллинне, Риге или Вильнюсе?

До Рождества и Нового года еще много времени, но праздничное настроение столицы стран Балтии создают уже сейчас. Смотрите, какие красавицы уже стоят на главных площадях трех балтийских столиц. Какая нравится вам больше всего?

Таллинн

Рождественские огни на новогодней елке в Таллине зажглись в прошлую пятницу. Чтобы ее украсить понадобилось 300 золотых шаров разных размеров и более 3 километров световых гирлянд. Кроме елки на Ратушной площади столицы Эстонии нашлось место для трех каруселей для детей, а домиком Деда Мороза установлен почтовый ящик, в который все желающие могут бросить Деду Морозу письмо с просьбой о подарке или просто с хорошими пожеланиями.

Вместо привычного рождественского поезда пассажиров по Старому городу теперь будет возить двухэтажный рождественский автобус.

Но стать частью рождественской сказки можно будет не только в Старом городе, но и за его пределами. Ворота и сводчатые проходы Старого города уже получили новые украшения, на улицах повсюду видны световые гирлянды и венки, а на площади Свободы установлена красочная световая инсталляция. По всему городу установлено 250 небольших сверкающих огнями елей.

Рождественская ярмарка в центре Таллина будет работать каждый день с 12:00 до 19:00 до вечера 2 января 2022 года.

Рига

В Риге главные рождественские елки на Домской и Ратушной площадях зажглись 28 ноября. "Ощущение праздника в городе - как в центре, так и в окрестностях - сохранится до января", - подчеркнул мэр Риги Мартиньш Стакис, выступая перед собравшимися на площади людьми.

В этом году на елке на Домской площади зацвели как большие, так и маленькие рождественские звезды или пуансеттии. Они украшают елку в красных и серебряных тонах. Ель на Ратушной площади богато декорирована в типичном средневековом стиле с использованием позолоченных элементов - звезд и разнообразных орнаментов. Ель на набережной 11 ноября также оформлена в типичных для Рождества цветах.