ФОТО | Вот это красотки! Вышел ежегодный календарь с девушками airBaltic

В этом году календарь призван вдохновить женщин присоединиться к авиационной отрасли в качестве пилотов, техников, бортпроводников, руководителей предприятий и других экспертов в своих областях.

Фотографии для календаря увековечила Айга Редмане, которая уже несколько лет сотрудничает с airBaltic. Ее ассистентом был Гиртс Рагелис, стилистом — Лига Банга, а за прически и макияж отвечала художница Айя Удентиня.

Традиционно при создании календаря airBaltic сотрудничала с балтийскими дизайнерами и брендами — PIXIE Won`t Play, Talented, Kasher Bloom, Наталия Йодо и MaiMai (Латвия), Lilli Jahilo, Риина Пылдроос и Diana Arno (Эстония) и Undress (Литва).

Каждый месяц флористы-дизайнеры Лиана Натенадзе и Елена Денисова из inbloom находили и выбирали соответствующие этой теме самые красивые сезонные цветы и растения с латвийских садов и полей.

Новые настенные и настольные календари airBaltic на 2022 год можно приобрести на сайте авиакомпании.