ФОТО | В Таллинне появилась новая галерея — найти ее можно на последнем этаже Stockmann

Начиная с декабря для всех желающих открылась Stockmann Galerii, первая выставка которой — проект архитектурных фотографий Urban Geometry ("Городская геометрия") от фотографа Андреса Галлардо Албаджара из Испании. Куратор выставки — Берит Теэяэр из Valge Kuup Studio.

Андрес Галлардо Албаджар вырос в семье архитекторов и является фотографом-самоучкой, который начал заниматься фотографией в 2012 году. В итоге он построил свою карьеру именно на архитектурной фотографии. Начиная с 2008 года фотограф живет в Таллинне, где и начался его проект "Городская геометрия".

На сегодняшний день этот фото-проект охватывает 20 городов. На фотографиях запечатлены здания авторства известных архитекторов и популярные достопримечательности, а также невероятные детали обычных зданий, которые могли бы находиться где угодно в мире. В 2020 году британское издательство Hoxton Mini Press выпустило книгу Urban Geometry с работами Андреса Галлардо Албаджара.

Сам фотограф крайне рад возможности представить выставку в Таллинне, где как раз и зародился его проект, и с нетерпением ждет возможности пообщаться с посетителями выставки и услышать их впечатления.

С работами Анрдеса Галлардо Албаджара можно также ознакомиться на сайте фотографа andresgallardo.photography.