С 6 декабря вернуться в Эстонию без ограничений фактически нельзя ни из одного европейского государства
Настоятельно рекомендуем вам во время планирования путешествия, а также непосредственно перед поездкой ознакомиться с условиями въезда в страну назначения. Сделать это можно на официальной странице МИДа государства, в которое вы направляетесь, или на эстонском сайте Reisitargalt.ee.
Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 6 по 12 декабря, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относится только Ватикан.
Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся: Румыния (уровень заболеваемости — 164,69 ↓), Швеция (184,18 ↑) и Испания ( 199,44 ↑).
При прибытии из европейской страны с уровнем инфицирования более 200 необходимо находиться на самоизоляции в течение 10 дней. Этот срок можно сократить, дважды сдав отрицательный тест. Лицо, прошедшее курс вакцинации или переболевшее COVID-19, от ограничений освобождается. От самоизоляции также освобождаются те, кто переболел COVID-19 (на основании медицинской справки) в течение последних 180 дней. В числе стран, относящихся к так называемой “красной зоне”, на этой неделе относятся: Мальта (208,91 ↑), Италия (216,36 ↑), Финляндия (269,60 ↑), Португалия (347,99 ↑), Франция (471,92 ↑), Болгария (486,36 ↓), Исландия (558,31 ↓), Кипр (582,20 ↑), Норвегия (611,88 ↑), Латвия (632,86 ↓), Монако (642,14 ↑), Люксембург (720,64 ↑), Польша (808,65 ↑), Греция (856,60 ↑), Великобритания (860,74 ↑), Литва (876,92 ↓), Германия (894,92 ↑), Дания (908,95 ↑), Сан-Марино (943,31 ↑), Швейцария (1 062,36 ↑), Ирландия (1 241,83 ↓), Венгрия (1 390,79 ↑), Андорра ( 1 585,78 ↑), Хорватия (1 588,40 ↓), Нидерланды (1 749,86 ↑), Словения (1833,23 ↓), Лихтенштейн (1 920,15 ↑), Бельгия (2 063,63 ↑), Австрия (2 034,26 ↑), Чехия (2 204,58 ↑) и Словакия (2 533,77 ↑).
Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестов и соблюдения самоизоляции.
Из третьих стран в Эстонию можно въехать без каких-либо ограничений из ОАЭ, Аргентины, Австралии, Бахрейна, Индонезии, Катара, Колумбии, Кувейта, Перу, Руанды, Саудовской Аравии, Тайваня и Новой Зеландии.