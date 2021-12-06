С 6 декабря вернуться в Эстонию без ограничений фактически нельзя ни из одного европейского государства

Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 6 по 12 декабря, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относится только Ватикан.

Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся: Румыния (уровень заболеваемости — 164,69 ↓), Швеция (184,18 ↑) и Испания ( 199,44 ↑).