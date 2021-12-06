ФОТО | Прогулки по рынкам мира: несметные сокровища и дизайнерские подделки Дубая

“Звезда Таиба” не продается, хотя примерная стоимость составляет 3 миллиона долларов. Кольцо занесено в “Книгу рекордов Гинесса”, а его аутентичность подтверждена Всемирным золотым советом. На Золотом рынке можно найти миниатюрные версии кольца стоимостью от 320 до 410 долларов, в трех разных цветах золота: белом, желтом и розовом.

Золотой рынок занимает целый торговый квартал в районе Дейры, где представлено около 300 магазинчиков. Еще в начале XX века на территории современного рынка жили и работали местные ювелиры. Когда иностранных торговцев освободили в Дубае от налогов, этот квартал стал одним из главных торговых центров всего Персидского залива. Сюда стали съезжаться торговцы золотом и ювелиры из Ирана и Индии.

Даже если у вас нет в планах прикупить пару килограммов золота, на Золотой рынок можно зайти как в музей и, игнорируя ценники, напоминающие скорее телефонные номера, просто любоваться диковинными сокровищами: золотыми платьями, золотыми столовыми приборами, картинами из чистого золота, изящными ювелирными украшениями на любой вкус и многим другим.

Дубай — один из самых богатых городов в мире. Символом богатства, как известно, считается золото. Этому драгоценному металлу в Дубае посвящен отдельный рынок . Согласно официальной информации, на Золотом рынке (Dubai Gold Souk) в постоянной продаже находится около 10 тонн золота, а вот общая стоимость товара, представленного на рынке, с трудом поддается подсчету.

Дубай славится не только своими небоскребами и невероятными достопримечательностями с обязательной приставкой “самый высокий/самый большой/самый дорогой”, но и рынками. С одной стороны, они мало чем отличаются от других арабских рынков, однако важную дубайскую тенденцию “быть самым-самым” все же соблюдают.

Рынок невероятных ароматов и дизайнерских подделок



Когда-то специи стоили больше золота. Конечно, те времена остались в прошлом, но люди по сей день восхищаются приправами, пара крупинок которых может кардинально изменить вкус еды. Рынок специй в Дубае (Spice Souk) — это настоящий оазис арабской культуры, ведь часто одно блюдо может рассказать о народе больше, чем сотни легенд. Да и те принято рассказывать под что-нибудь вкусненькое.

Если сейчас золото — самое лучшее капиталовложение, по мнению многих жителей Дубая, то раньше сколотить состояние вполне можно было на продаже специй, которые стоили дороже золота. Конечно, те времена остались в прошлом, но люди по сей день восхищаются приправами, пара крупинок которых может кардинально изменить вкус еды.

Рынок специй в Дубае (Spice Souk) — это настоящий оазис арабской культуры, ведь часто одно блюдо может рассказать о народе больше, чем сотни легенд. Чего здесь только нет! Горы шафрана (еще одно золото востока!), кардамона, тмина, гвоздики, корицы, сушеных фруктов, орехов, фиников, розы и многого другого. Достаточно сообщить продавцу, для какого блюда нужны приправы, и он сам приготовит наиболее подходящую смесь.

Кроме приправ на рынке можно найти и другие товары. Правда, мало что изготовлено в самом Дубае — например, красивые тарелки привезены из Ирана, шарфы — из Турции, а футболки — из Китая.

На этом же рынке предлагают еще одну не совсем стандартную по меркам европейского туризма услугу: в тот момент, когда вы прогуливаетесь по рынку, вдыхая ароматы специй, к вам может подойти один из продавцов с предложением посмотреть сумки. Если вы согласитесь, вас отведут в отдельное закрытое помещение и представят весь товар — подделки самых известных брендов. Говорят, что мероприятие это вполне безопасное для туристов. Говорят…

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В Дубае можно и как следует отдохнуть, и усладить глаз. Кроме того, там сейчас проходит всемирная выставка Dubai Expo 2020, которая, как и всё в Дубае, поражает своими масштабами. Больше информации о рейсах можно найти на сайте AirBaltic.