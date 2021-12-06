Несмотря на все ограничения, пассажиропоток в Таллиннском аэропорту продолжает увеличиваться

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, ноябрь по количеству пассажиров превзошел ожидания. “Нынешний зимний график полетов приятно удивляет многообразием мест назначения и стимулирует людей снова летать и открывать для себя новые места. Это отражается и на результатах аэропорта, которые оказались лучше прогнозов. Заходя в терминал, я рад видеть счастливые лица людей, собирающихся в путешествия”.

И все же Пяргмяэ просит не забывать, что по-прежнему большое значение имеет ответственное поведение во время путешествий. “В связи с распространением нового штамма вируса важно, чтобы все прибывающие из стран с повышенным риском заражения штаммом “омикрон” незамедлительно делали ПЦР-тест либо в аэропорту, либо в любом другом пункте тестирования. На сегодняшний день к странам с повышенным риском относятся Турция, Египет и 8 стран южно-африканского региона. Помимо этого по-прежнему действует обязанность заполнения декларации пересекающего границу, которую можно заполнить в течение трех дней до возвращения в страну”, — сказал Пяргмяэ, добавив, что предварительно заполненная декларация и подготовленные к предъявлению документы помогают ускорить процесс прохождения всех процедур в аэропорту.

В ноябре регулярные рейсы осуществлялись по 33 направлениям. Наибольшее количество пассажиров обслужила авиакомпания Ryanair, с которой летали 25% от общего количества пассажиров. Air Baltic обслужили 19% и Wizz Air — 10% пассажиров. Если говорить о чартерных рейсах, то, как обычно в это время, больше всего люди летали в Египет и на Канарские острова.

В ноябре была произведена 2881 аэропортная операция, что составляет в среднем 96 взлетов и приземлений в день.

Таллиннский аэропорт движется к цели обслужить к концу 2021 года 1,25 миллиона пассажиров.