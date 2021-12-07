07.12.2021, 07:00
На Airbnb выставили особняк из фильма “Один дома”
ФОТО: Ekraainitõmmis, 'Home Alone' house
Особняк, в котором разворачивается действие фильма Криса Коламбуса “Один дома”, решили сдать в аренду на одну ночь. Объявление на сервисе бронирования Airbnb опубликовано от имени Базза Маккалистера — старшего брата Кевина, пишет Knife.Media.
Хозяин знаменитого дома в окрестностях Чикаго предлагает гостям есть вредную еду, смотреть ерунду по телевизору и бегать по комнатам. Также он обещает подарить арендаторам набор LEGO по мотивам “Один дома”.
В доме четыре комнаты для гостей и две спальни. Их уже украсили к Рождеству. Особняк можно будет арендовать на одну ночь 12 декабря, бронирование откроется сегодня, 7 декабря в 21:00 (время по Эстонии). Цена будет указана позже.