На Airbnb выставили особняк из фильма “Один дома”

Хозяин знаменитого дома в окрестностях Чикаго предлагает гостям есть вредную еду, смотреть ерунду по телевизору и бегать по комнатам. Также он обещает подарить арендаторам набор LEGO по мотивам “Один дома”.

В доме четыре комнаты для гостей и две спальни. Их уже украсили к Рождеству. Особняк можно будет арендовать на одну ночь 12 декабря, бронирование откроется сегодня, 7 декабря в 21:00 (время по Эстонии). Цена будет указана позже.