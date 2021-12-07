ФОТО | Счастливый конец для не совсем рождественской сказки: как елка в Каунасе сначала зажглась, потом загорелась и снова засияла

Поджег елку около двух часов ночи по местному времени 38-летний мужчина, которого, к счастью, очень быстро задержали и также быстро передали на руки медикам, потому что появились сомнения в том, что задержанный в состоянии отвечать за свои действия.

До приезда пожарных елку и горевшие на ней украшения при помощи огнетушителей пытались тушить автомобилисты, оказавшиеся рядом. Подоспевшим пожарным удалось справиться с огонем, но 15 кв.м. елки и украшений все-таки оказались уничтоженными.

И, казалось, что с главной елкой города придется проститься или быстро придумывать на ходу какие-то замены, но команда автора проекта Йоланды Шмидтене, которая украшает Каунас к Рождеству уже 13 лет, сделала невозможное.

В субботу были опасения, что огонь серьезно повредил гирлянды, и восстановление елки займет немало времени. Однако вечером того же дня стало известно, что повреждение не столь серьезное, поэтому к полуночи удалось установить гирлянды и на восстановленном участке конструкции (перед этим заменили обгоревший лапник).

Шмидтене сказала Delfi, что проделана титаническая работа, команда работала с субботней ночи практически без сна. “Мы сделали, казалось бы, невозможное. Было сложно восстановить освещение, но нам удалось”, — порадовалась она. Освещение оказалось самой сложной и необходимой для восстановления частью, поскольку именно сгоревшая электрическая установка снабжала электричеством тысячи маленьких лампочек.

Сгоревших бабочек, которыми была украшено дерево, пришлось делать заново. Их на конструкцию вновь развешивали уже в понедельник и, в итоге, главная елка Каунаса вновь предстала перед жителя и гостями города во всем своем великолепии. Настоящий счастливый конец для не совсем рождественской сказки.