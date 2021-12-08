Число иностранных туристов, прибывающих в Эстонию, растет второй месяц подряд

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в октябре зарубежные туристы вновь нашли возможность посетить Эстонию. “В сравнении с прошлым годом зарубежных туристов было в три раза больше, однако по сравнению с докризисным 2019 годом все же почти вполовину меньше. За год численность местных туристов увеличилась на 4%, а по сравнению с октябрем позапрошлого года — на 25%”, — учтонила Лаурмаа.

В предприятиях по размещению останавливалось в целом около 145 000 местных туристов, которые провели в них 241 000 ночей. 67% местных туристов отметили целью поездки отдых, а 22% приезжали по работе. Больше всего местных туристов, или 30% останавливались в Харьюском уезде, 17% — в Пярнуском и по 11% — как в Тартуском, так и в Ида-Вируском уездах.

В предприятиях по размещению останавливалось около 83 000 зарубежных туристов, которые провели в Эстонии в целом около 180 000 ночей. В сравнении с прошлым годом возросла численность гостей как из европейских государств, так и из более дальних стран. Из Финляндии прибыло 31 000 туристов, из Латвии — 10 000, из Германии — 5000 и из России — около 4000 туристов. И все же в сравнении с октябрем 2019 года туристов было намного меньше. Наибольшая часть, или 76% зарубежных туристов, которые воспользовались услугами предприятий по размещению, останавливались в Харьюском уезде, далее следуют Пярнуский (9%) и Тартуский (7%) уезды.

В октябре свои услуги предлагали 956 предприятия по размещению, что на 19 мест размещения меньше, чем годом ранее. В распоряжении гостей имелись 21 000 номеров и 48 000 койко-мест. Заполняемость номеров была 39%. Стоимость проживания на человека составила в среднем 36 евро в сутки, что в сравнении с ценой прошлого года на четыре евро дороже, однако на три евро дешевле, чем в 2019 году. Суточная стоимость проживания в Тартуском уезде составила в среднем 43 евро, в Харьюском — 37 евро и в Пярнуском уезде — 31 евро на человека.