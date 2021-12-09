09.12.2021, 07:00
ФОТО | ТОП-10 лучших рождественских рынков Европы. Смотрите, какое место занял Таллинн
ФОТО: Scanpix, AFP, THOMAS LOHNES
Каждый год европейские столицы устраивают настоящие соревнования за право называться самым красиво украшенным к Рождеству городом. Яркими огнями загораются витрины магазинов и ресторанов, на главных площадях установлены красавицы-ели, морозный воздух пропитан ароматами пряного печенья, глинтвейна и мандаринов. И, конечно же, рождественские рынки.
Портал лучших рождественских рынков мира составил ТОП-10 самых красивых мест в Европе, где праздничное настроение и волшебные украшения заставят каждого поверить в рождественскую сказку.
1. Эдинбург
2. Манчестер
3. Прага
4. Бирмингем
5. Таллинн
6. Вена
7. Страсбург
8. Вильнюс
9. Будапешт
10. Лондон
Самые длительные по времени проведения рождественские рынки:
Эдинбург, Великобритания (54 дня)
Инсбрук, Австрия (50 дней)
Глазго, Великобритания (49 дней)
Рождественские ярмарки с самым доступным проживанием в 3-звездочной гостинице:
Вильнюс, Литва (от 43 евро за ночь)
Познань, Польша (от 46 евро за ночь)
Прага, Чехия (от 48 евро за ночь)
Рождественские рынки, фотографии которых чаще других выставляются в Instagram:
Эдинбург, Великобритания (40 866 упоминаний)
Бат, Великобритания (28 635 упоминаний)
Страсбург, Франция (16 022 упоминаний)
Самые популярные рождественские рынки по поиску в Google:
Манчестер, Великобритания (74 460 запросов)
Эдинбург, Великобритания (70 100 запросов)
Йорк, Великобритания (63 320 запросов)