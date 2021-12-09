Новости
09.12.2021, 07:00

ФОТО | ТОП-10 лучших рождественских рынков Европы. Смотрите, какое место занял Таллинн

 
ФОТО: Scanpix, AFP, THOMAS LOHNES
Каждый год европейские столицы устраивают настоящие соревнования за право называться самым красиво украшенным к Рождеству городом. Яркими огнями загораются витрины магазинов и ресторанов, на главных площадях установлены красавицы-ели, морозный воздух пропитан ароматами пряного печенья, глинтвейна и мандаринов. И, конечно же, рождественские рынки.

Портал лучших рождественских рынков мира составил ТОП-10 самых красивых мест в Европе, где праздничное настроение и волшебные украшения заставят каждого поверить в рождественскую сказку.

1. Эдинбург

2. Манчестер


3. Прага

4. Бирмингем

5. Таллинн

6. Вена

7. Страсбург

8. Вильнюс

9. Будапешт

10. Лондон

Самые длительные по времени проведения рождественские рынки:


Эдинбург, Великобритания (54 дня)

Инсбрук, Австрия (50 дней)

Глазго, Великобритания (49 дней)

Рождественские ярмарки с самым доступным проживанием в 3-звездочной гостинице:


Вильнюс, Литва (от 43 евро за ночь)

Познань, Польша (от 46 евро за ночь)

Прага, Чехия (от 48 евро за ночь)

Рождественские рынки, фотографии которых чаще других выставляются в Instagram:


Эдинбург, Великобритания (40 866 упоминаний)

Бат, Великобритания (28 635 упоминаний)

Страсбург, Франция (16 022 упоминаний)

Самые популярные рождественские рынки по поиску в Google:


Манчестер, Великобритания (74 460 запросов)

Эдинбург, Великобритания (70 100 запросов)

Йорк, Великобритания (63 320 запросов)

Оставить комментарий Читать комментарии