ФОТО | ТОП-10 лучших рождественских рынков Европы. Смотрите, какое место занял Таллинн

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Каждый год европейские столицы устраивают настоящие соревнования за право называться самым красиво украшенным к Рождеству городом. Яркими огнями загораются витрины магазинов и ресторанов, на главных площадях установлены красавицы-ели, морозный воздух пропитан ароматами пряного печенья, глинтвейна и мандаринов. И, конечно же, рождественские рынки.