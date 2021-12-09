Впервые в мире: пассажиры смогут назвать аэропорт своим именем

Недавно построенный терминал является частью обширной инвестиционной программой компании Finavia, которая направлена на укрепление позиций аэропорта Хельсинки как ведущего транспортного узла Северной Европы. Одна из основных целей — повышение качества обслуживания клиентов.

“Мы верим, что аэропорты существуют и должны существовать прежде всего для пассажиров. Иначе что это будет за аэропорт без клиентов? Мы чрезвычайно гордимся, что стали первым аэропортом в мире, который на самом деле называется в честь вас, меня и всех нас”, — говорит директор по маркетингу и обслуживанию клиентов компании Finavia Катя Сиберг.

Все пассажиры и посетители аэропорта Хельсинки могут добавить свое имя на официальное табло терминала. Для этого на сайте myhelsinkiairport.fi следует ввести свое имя — и вскоре оно появится на табло аэропорта Хельсинки, перед которым каждый сможет сфотографироваться на память. На экране можно следить за табло терминала в режиме реального времени, на его фоне делать селфи и читать имена других пассажиров.

Интерактивная кампания в аэропорту Хельсинки продлится до 3 января 2022 года, в период с 6:00 до 18:00. Тексты на табло с именами модерируются. Более подробная информация — на сайте MyHelsinkiAirport.

Аэропорт развивается по концепции “всё под одной крышей”. Это означает, что все службы будут расположены в одном здании. Такой принцип особенно удобен для трансферных пассажиров, поскольку обычно времени для пересадки не так много. Деревянный потолок обновленного терминала, природные элементы олицетворяют составляющие финской архитектуры. Материалы и декор были подобраны с целью продемонстрировать минималистичный скандинавский дизайн