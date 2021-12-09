Правительство продлило до 7 января обязанность тестироваться по возвращении из стран, где высок риск распространения штамма “омикрон”

Все остальные, чтобы сократить 10-дневный период изоляции, должны помимо теста, сданного немедленно по прибытии в Эстонию, сдать еще один тест не ранее, чем на шестой день после первого. Если результат обоих тестов окажется негативным, человек может вернуться к обычной жизни.

До получения негативного результата теста как не вакцинированным, так и вакцинированным людям необходимо оставаться по месту проживания или постоянного пребывания.

В группу риска Эстонию включила 10 стран

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний причислил к группе риска восемь стран южно-африканского региона: ЮАР, Ботсвану, Малави, Лесото, Свазиленд, Намибию, Мозамбик и Зимбабве. По эпидемиологическим соображениям Департамент здоровья добавил в группу риска также Египет и Турцию.

Большинство проб, в отношении которых в Эстонии сегодня имеется первоначальное подтверждение, что речь идет о штамме “омикрон”, были связаны с поездками в Южно-Африканскую Республику.

Требование тестирования распространяется на всех путешествующих и не связано с тем, каким путем человек прибыл в Эстонию. На людей, проезжающих через Эстонию транзитом, обязанность тестироваться не распространяется. Если по прибытии из стран группы риска тест ПЦР является непременным условием, позволяющим избежать изоляции, то по приезде из других стран тестирование является настоятельной рекомендацией правительства.

Помимо аэропорта тест можно сделать также в любом другом пункте тестирования: https://koroonatestimine.ee/testimispunktid/. Для жителей Эстонии тестирование является бесплатным.