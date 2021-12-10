airBaltic откроет новую базу за пределами стран Балтии

В airBaltic отметили, что новая база позволит авиакомпании расширить деятельность и вернуться к рентабельности.

“Открытие такой базы никоим образом не поменяет главную базу авиакомпанию в Риге, откуда и в дальнейшем будут выполняться прямые рейсы по более чем 70 направлениям. В следующем году флот пополнят еще восемь Airbus A220-300”, — пояснили в авиакомпании.

В airBaltic пока не предоставляют подробной информации о новой базе. Подробности могут быть обнародованы в течение недели.

Как уже сообщалось, оборот airBaltic в первой половине 2021 года составил 49,96 млн евро, убытки — 61,5 млн евро. 96,14% акций компании принадлежат Латвийскому государству, 3,86% — датскому бизнесмену Ларсу Тусену через фирму Aircraft Leasing 1.