ВИДЕО | Без права на ошибку: гигантский круизный лайнер проходит через узкие шлюзы

Захватывающее путешествие начинается на верфи Meyer Werft в немецком Папенбурге. Путь по реке занял более десяти часов. Лайнер, ведомый двумя буксирами, прошел 32 км, сообщает “Моя Планета”.

Река Эмс очень узкая и мелкая для корабля такого масштаба. Размер “Одиссея” — 41 м в ширину и 347 м в длину. Корабль весит 167 тонн. Лайнер прошел несколько узких мест, среди которых Папенбургский шлюз, мост Леер, Эмстуннель и Эмский барьер.

“Одиссей” может принять на борт 5498 гостей плюс 1550 членов экипажа. Лайнер будет совершать круизные рейсы из американского Форт-Лодердейла до апреля 2022 года. С мая по октябрь 2022 года “Одиссей” будет находиться в Средиземном море.