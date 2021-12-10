Невероятно! Wizzair распродает билеты на прямые рейсы из Таллинна в Рим по 2 евро!

На данный момент жителям Эстонии для въезда в Италию необходимо предъявить сертификат о вакцинации, негативный результат теста на коронавирус (сделанный не ранее, чем за 72 часа до прилета), антиген-тест (сделанный не ранее, чем за 48 часов до прилета) или справку, что вы переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев. Больше информации можно узнать на странице МИДа Эстонии.

По состоянию на утро пятницы, 10.12.2021, стоимость билетов из Таллинна в Рим или обратно начинается от 1,99 евро. Например, за 4 евро можно улететь в Италию 14.12 в 11:15 (прилет в Рим в 13:30) и вернуться в Эстонию 18.12 в 10:30 (вылет из Рима в 06:10). Стоимость билетов включает только ручную кладь!

Кроме того, авиакомпания Wizzair предлагает дешевые билеты из Таллинна в Милан (от 14,99 евро) и Неаполь (от 9,99 евро).

Больше информации можно найти на сайте авиакомпании.