Путешествие в Италию с антиген-тестом: невероятные приключения невакцинированного туриста из Эстонии

Таллиннский аэропорт. Сдали багаж, прошли проверку безопасности, зашли на борт самолета, улетели. Прилетели в Милан, получили багаж, вышли из терминала, сели на автобус, доехали до центра, заселились в гостиницу. За все это время НИКТО НИ РАЗУ НЕ СПРОСИЛ ни справку о вакцинации, ни тест на коронавирус. Возможно, это была какая-то одноразовая акция. Может быть, власти рассчитывают на законопослушность туристов. Может, пассажирам именно этого рейса просто повезло. Но получается, что с таким же успехом, теоретически, можно было бы не сдавать тест в Эстонии и не тратить на него 49 евро…

И вот день вылета настал. Путешественники поспешили в аэропорт на вечерний рейс авиакомпании Wizzair по маршруту Таллинн-Милан. У одного в кармане лежала справка о вакцинации, у другого — сделанный за несколько часов до вылета негативный результат антиген-теста на коронавирус.

Этой лояльностью итальянских властей и решили воспользоваться эстонские туристы, отправившись в ноябре в путешествие по Италии. Предстояла большая поездка с посещением нескольких городов, переездами на поездах и богатой культурной программой. Все бы хорошо, если бы не одно но: один путешественник был вакцинирован, а другой — нет, и собирался лететь с антиген-тестом. Конечно, небольшое волнение по этому поводу было: удастся ли побывать во всех запланированных местах, сложен ли процесс получения теста в итальянских городах, нужен ли он там вообще или можно без него и т.д.

Похожие правила начинают постепенно вводить и другие страны Европы, въезд в которые временно закрыт для многих любителей путешествий. Среди самых лояльных в этом плане государств остается Италия , которая до сих пор пускает всех при условии, что есть справка о вакцинации, подтверждение болезни в течение последних 6 месяцев или негативный результат теста на коронавирус. При этом подходит как ПЦР-тест (сделать надо не позднее, чем за 72 часа до въезда), так и антиген (за 48 часов до въезда).

На третий день пребывания в Италии предстоял переезд из Милана в Венецию на скоростном поезде Trenitalia. Так как в поезд пускают опять-таки только с “Green Pass”, то нужно было где-то сдать тест на COVID. Оказалось, что сделать это довольно просто. Например, на нулевом этаже главного железнодорожного вокзала Милана. Здесь в аптеке делают как антиген-тесты, так и ПЦР. Сначала надо заполнить анкету, вписав все паспортные данные, затем отстоять очередь, оплатить тест, пройти саму процедуру и через 10 минут получить результат в распечатанном виде. Стоит это “удовольствие” всего 15 евро — в три раза дешевле, чем в Эстонии!

Действие эстонского антиген-теста закончилось к обеду второго дня (прошло уже более 2 суток с момента тестирования в Эстонии). Но наши эстонские путешественники совсем не расстроились: в столице итальянской моды стояла прекрасная погода — самое время для прогулок по городу и экскурсий под открытым небом. Кроме того, несмотря на позднюю осень, в Милане работало множество открытых террас ресторанов и кафе, где можно сидеть независимо от того, есть у тебя “Green Pass” или нет.

Сделанный в Эстонии тест на коронавирус в Италии признается и приравнивается к “зеленому паспорту”. Правда, действует он 48 или 72 часа (в зависимости от сделанного теста). Поэтому в первый день пребывания в Милане эстонские путешественники без проблем посетили все запланированные закрытые места, предъявляя выданный в Эстонии документ.

С 6 августа в Италии действует так называемый “Green Pass”, без которого запрещено посещать кафе, рестораны, кино, театры, музеи, спортивные клубы и любые другие закрытые общественные места. Исключение сделано для магазинов, аптек, действующих церквей (например, собор Святого Петра в Ватикане) и гостиниц, доступ которых открыт абсолютно для всех.

В дальнейшем именно таким способом наш эстонский путешественник и получал “свободу действий”, путешествуя по Италии. Четко рассчитав, в какие дни нужен будет тест, он его сдавал. Если же планировались дни прогулок без посещения закрытых общественных мест, то можно было легко обойтись без теста: завтраки — в гостинице, обеды и ужины — на открытых террасах ресторанов, днем - осмотр города, вечером - шопинг (в магазины пускают без теста).

Пункты тестирования расположены во всех городах, даже очень маленьких. В основном — в аптеках. Чем больше город, тем больше количество таких пунктов. В Риме, например, палатки тестирования расположены на каждом шагу. В Венеции, Флоренции и Неаполе тестирование проводится почти во всех аптеках. Есть еще и небольшое будки, где тестируемый должен близко-близко подойти к матерчатой палатке, из отверстия которой вылезает рука невидимого аптекаря с ватной палочкой. Со стороны смотрится довольно забавно.

Стоимость тестирования разная. В отличие от Милана, в Венеции антиген-тест стоил уже 22 евро, во Флоренции — 15 евро, а в Риме — от 15 до 22 евро. Практически везде человеку сразу выдают бумажную распечатку “зеленого паспорта” или высылают пдф-файл с QR-кодом на мейл. Единственный раз, когда нашему эстонскому туристу пришлось немного понервничать, произошел в Риме: ему на телефон пришло сообщение на итальянском языке с кодом, с помощью которого надо было самому скачать “Green Pass” на сайте министерства здравоохранения Италии. Сайт, к сожалению, не поддерживает английскую версию, поэтому потребовалось довольно много времени, чтобы понять, как же получить заветную справку.

Халатность или чрезмерное доверие?