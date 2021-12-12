Коллапс в аэропорту Хельсинки: из-за ледяного дождя самолет скользил по взлетно-посадочной полосе. Были задержаны десятки рейсов

Предупреждения о ледяном дожде на этой неделе публиковались не только в Эстонии, но и в соседней Финляндии. Но если нас, к счастью, это природное явление миновало, то финны его все-таки “дождались”. Разразившаяся непогода в Хельсинки отразилась и на работе местного аэропорта: было решено перенаправлять все самолеты в другие аэропорты, в том числе и в Таллинн.