Коллапс в аэропорту Хельсинки: из-за ледяного дождя самолет скользил по взлетно-посадочной полосе. Были задержаны десятки рейсов(1)
Предупреждения о ледяном дожде на этой неделе публиковались не только в Эстонии, но и в соседней Финляндии. Но если нас, к счастью, это природное явление миновало, то финны его все-таки “дождались”. Разразившаяся непогода в Хельсинки отразилась и на работе местного аэропорта: было решено перенаправлять все самолеты в другие аэропорты, в том числе и в Таллинн.
В пятницу вечером чрезвычайные погодные условия привели к возникновению исключительной ситуации в аэропорту Хельсинки-Вантаа. В 01:15 рейс AY 1963 авиакомпании Finnair, направлявшийся в Дубай, не мог взлететь, так как скользил на взлетно-посадочной полосе несколько сот метров.
До этого рейс был задержан на час, так как аэропорт Вантаа был полностью закрыт с 22:00 до 12:30 из-за тяжелых погодных условий. В общей сложности рейс в Дубай задержали на пять часов.
Из-за ледяного дождя на взлетно-посадочных полосах образовалась наледь, то привело к снижению коэффициента сцепления. В результате десятки самолетов, летевших в Хельсинки, пришлось перенаправить в Таллинн, Стокгольм, Турку и Тампере.
По словам одного из руководителей аэропорта Хельсинки-Вантаа Яни Эласмаа, в новейшей истории Финляндии не было похожей погодной ситуации. “Из-за чрезвычайно сложных погодных условий пришлось закрыть весь аэропорт. В последний раз аэропорт Хельсинки был временно закрыт в 2003 году из-за сильного снегопада, но не из-за ледяных дождей или града”, — отметил он.