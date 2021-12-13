Возобновилось движение пассажирских поездов между Финляндией и Россией

Пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией, приостановленное весной 2020 года, возобновилось в воскресенье, 12 декабря 2021 года, пишет Yle.

Поезда "Аллегро", курсирующие между Хельсинки и Санкт-Петербургом, выполняют две пары рейсов в день: рано утром и во второй половине дня. Утренний поезд отправляется из Хельсинки в 6.17, из Санкт-Петербурга – в 6.40. Время отправления вечернего поезда из финской столицы – 14.57, из Петербурга – 15.30. Такое расписание действует до 30 января.

Стоимость билетов варьируется от 30 до 90 евро для второго класса и от 70 до 150 евро для первого.

Поездки могут совершать только пассажиры с финским или российским гражданством, также необходимы справки, выданные органами здравоохранения.

Все граждане Финляндии могут путешествовать в Россию, но вначале поездки, как ожидается, будут в основном совершаться с рабочими или бизнес-целями, сообщает VR. Обладатели финского паспорта должны предъявить данные свежего ПЦР-теста, сделанного за 48 часов до поездки. Раньше этот срок составлял 72 часа. Также надо заполнить анкету Роспотребнадзора, которая доступна на русском, английском и финском языках.

Действующие сейчас ограничения не позволяют приехать в Финляндию российским туристам.

В Финляндию из России имеют право въехать обладатели финских паспортов и видов на жительство, а также большой список входящих в исключения лиц. С ним можно ознакомиться на сайте Погранслужбы. Тем, кто не живет в Финляндии и не привит одобренными ВОЗ вакцинами, для въезда в страну необходимо на границе предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.

По словам корреспондента Yle в Санкт-Петербурге Симо Ортамо, на первом поезде из Петербурга прибыло лишь несколько десятков человек. Из Хельсинки в Санкт-Петербург, по информации газеты Ilta-Sanomat, отправилось около 40 человек.