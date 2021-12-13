Почти вся Европа в красной зоне: с 13 декабря при въезде в Эстонию ограничения распространяются на прибывающих из 34 стран
Настоятельно рекомендуем вам во время планирования путешествия, а также непосредственно перед поездкой ознакомиться с условиями въезда в страну назначения. Сделать это можно на официальной странице МИДа государства, в которое вы направляетесь, или на эстонском сайте Reisitargalt.ee.
Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 13 по 19 декабря, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относится только Ватикан.
Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относится только Румыния (уровень заболеваемости — 109,08 ↓).
При прибытии из европейской страны с уровнем инфицирования более 200 необходимо находиться на самоизоляции в течение 10 дней. Этот срок можно сократить, дважды сдав отрицательный тест. Лицо, прошедшее курс вакцинации или переболевшее COVID-19, от ограничений освобождается. От самоизоляции также освобождаются те, кто переболел COVID-19 (на основании медицинской справки) в течение последних 180 дней. В числе стран, относящихся к так называемой “красной зоне”, на этой неделе относятся: Швеция (249,07 ↑), Испания (291,87 ↑), Мальта (255,94 ↑), Италия (266,82 ↑), Финляндия (309,88 ↑), Болгария (430,11 ↓), Португалия (439,39 ↑), Исландия (506,13 ↓), Латвия (587,78 ↓), Кипр (702,59 ↑), Франция (722,09 ↑), Греция (805,42 ↓), Норвегия (819,74 ↑), Люксембург (819,83 ↑), Монако (853,63 ↑), Польша (861,25 ↑), Литва (862,89 ↓), Великобритания (909,34 ↑), Германия (938,70 ↑), Дания (1 017,51 ↑), Швейцария (1 228,23 ↑), Сан-Марино (1 239,37 ↑), Ирландия (1 260,93 ↑), Словения (1 370,84 ↓), Венгрия (1 349,82 ↑), Хорватия (1 479,93 ↓), Австрия (1 506,46 ↓), Нидерланды (1 779,84 ↑), Лихтенштейн (1 889,18 ↑), Бельгия (2 077,45 ↑), Чехия (2 270,83 ↑), Словакия (2 274,05 ↑) и Андорра (3 061,29 ↑).
Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестов и соблюдения самоизоляции.
Из третьих стран в Эстонию можно въехать без каких-либо ограничений из ОАЭ, Аргентины, Бахрейна, Индонезии, Катара, Колумбии, Кувейта, Перу, Руанды, Саудовской Аравии, Тайваня и Новой Зеландии.