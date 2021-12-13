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13.12.2021, 09:55

Десятки верблюдов выгнали с конкурса красоты из-за ботокса

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ФОТО: Photo by Wolfgang Hasselmann on Unsplash
На знаменитом фестивале верблюдов в Саудовской Аравии разразился крупный скандал по очень необычной причине.

Власти Саудовской Аравии предприняли беспрецедентные репрессивные меры против владельцев верблюдов, делавших своим питомцам пластические операции ради конкурса красоты, сообщает “Моя Планета”.

Популярный в Саудовской Аравии фестиваль верблюдов короля Абдулазиза, который стартовал в начале декабря, приглашает заводчиков самых красивых верблюдов побороться за призовой фонд в размере около $66 млн. По условиям конкурса строго запрещены инъекции ботокса, подтяжка лица и другие косметические процедуры, делающие верблюда более красивым. Члены жюри определяют победителя, оценивая форму головы, шеи, горбов, одежду и позы животных.

Судьи обнаружили, что десятки заводчиков увеличивали губы и носы верблюдов, использовали гормоны для укрепления мышц, вводили животным ботокс, чтобы сделать головы больше. Сообщается, что организаторы “строго накажут манипуляторов”. Было дисквалифицировано более 40 верблюдов.

Конкурс красоты верблюдов — главная часть праздника, в программу которого также входят верблюжьи бега, распродажи и другие праздники. Власти страны стремятся сохранить роль верблюда в бедуинских традициях и наследии королевства.

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