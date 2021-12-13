Десятки верблюдов выгнали с конкурса красоты из-за ботокса

Власти Саудовской Аравии предприняли беспрецедентные репрессивные меры против владельцев верблюдов, делавших своим питомцам пластические операции ради конкурса красоты, сообщает “Моя Планета”.

Популярный в Саудовской Аравии фестиваль верблюдов короля Абдулазиза, который стартовал в начале декабря, приглашает заводчиков самых красивых верблюдов побороться за призовой фонд в размере около $66 млн. По условиям конкурса строго запрещены инъекции ботокса, подтяжка лица и другие косметические процедуры, делающие верблюда более красивым. Члены жюри определяют победителя, оценивая форму головы, шеи, горбов, одежду и позы животных.

Судьи обнаружили, что десятки заводчиков увеличивали губы и носы верблюдов, использовали гормоны для укрепления мышц, вводили животным ботокс, чтобы сделать головы больше. Сообщается, что организаторы “строго накажут манипуляторов”. Было дисквалифицировано более 40 верблюдов.

Конкурс красоты верблюдов — главная часть праздника, в программу которого также входят верблюжьи бега, распродажи и другие праздники. Власти страны стремятся сохранить роль верблюда в бедуинских традициях и наследии королевства.