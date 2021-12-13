13.12.2021, 12:10
В Рижском аэропорту ввели обязательное выборочное тестирование пассажиров(4)
Foto: Arno Mikkor
C сегодняшнего дня в Рижском аэропорту действует режим выборочного тестирования на коронавирус пассажиров прибывающих в Латвию авиарейсов. Тестирование является обязательным, и наличие сертификата о вакцинации от него не освобождает, сообщает rusERR.
В течение дня в аэропорту будут выбирать от четырех до шести прибывающих рейсов, пассажирам которых придется сдать тест на COVID-19.
Режим выборочного тестирования распространяется и на самолеты из Эстонии, от обязанности сдавать тест освобождены дети до 12 лет, пассажиры транзитных рейсов и обслуживающий самолеты персонал.
За отказ сдать тест может быть назначен штраф.