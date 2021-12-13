В Рижском аэропорту ввели обязательное выборочное тестирование пассажиров

В течение дня в аэропорту будут выбирать от четырех до шести прибывающих рейсов, пассажирам которых придется сдать тест на COVID-19.

Режим выборочного тестирования распространяется и на самолеты из Эстонии, от обязанности сдавать тест освобождены дети до 12 лет, пассажиры транзитных рейсов и обслуживающий самолеты персонал.

За отказ сдать тест может быть назначен штраф.