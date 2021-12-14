Простая жизнь. Овцы в горах и навоз в хлеву: как две девушки из Таллинна оказались волонтерами в Австрии

"Я решила провести год до университета работая волонтером и узнавая мир, – рассказывает Грете Лагемаа, выпускница 21-й школы Таллина. – Но сначала я думала поехать в Испанию, потому что хотела выучить язык".

В поисках работы волонтерами девушки зарегистрировались на портале Workaway. А там их нашел пастух из Австрии и пригласил поработать у него на ферме. Основная идея волонтерства заключается в том, что вы работаете бесплатно, получая взамен проживание, питание и немного денег на карманные расходы.

При этом, по мнению участников программы, полученный там жизненный и трудовой опыт не сравним с деньгами, которые можно было бы выручить за эту работу. "Я советую всем поработать волонтерами", – добавляет Грете, которая прямо сейчас работает пастушкой за 2000 километров от дома.