ФОТО | Самая маленькая в Балтии? В Клайпеде зажглись огни на необычной рождественской елочке: ее высота — всего 55 см!

Мы все уже привыкли к большим и красивым естественным елям в Таллине и Риге и к интересным и каждый год новым инсталляциям в Вильнюсе. В этом году большое внимание привлекла и елка с мотыльками в Каунасе. Но оказалось, что в Литве, кажется, появилась еще самая маленькая главная рождественская елка в странах Балтии – в Клайпеде.