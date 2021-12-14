ФОТО | Самая маленькая в Балтии? В Клайпеде зажглись огни на необычной рождественской елочке: ее высота — всего 55 см!(4)
Мы все уже привыкли к большим и красивым естественным елям в Таллине и Риге и к интересным и каждый год новым инсталляциям в Вильнюсе. В этом году большое внимание привлекла и елка с мотыльками в Каунасе. Но оказалось, что в Литве, кажется, появилась еще самая маленькая главная рождественская елка в странах Балтии – в Клайпеде.
Несколько лет подряд главную площадь Клайпеды украшали высокие ели, выращенные и подаренные жителями, а декораторы старались не перекрывать их красоту сияющими игрушками. Но в этом году город пошел по другому пути и на главной пощади города появилась миниатюрная елочка, высотой всего 55 сантиметров.
По словам декораторов города, такое деревце отвечает идеям экологии и истинным ценностям Рождества - уюта, скромности и в то же время бросает вызов обычным вещам. Правда потрогать елочку не получится – она закрыта защитным куполом. А после рождественских праздников эта небольшая лесная красавица вернется с Театральной площади Клайпеды обратно в питомник и продолжит там расти пока не станет пригодной для посадки где-нибудь в городском парке или сквере.