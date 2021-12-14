В Генуе отменили плату за проезд на общественном транспорте

Город находится на холмах, поэтому один из самых распространенных видов общественного транспорта в городе — это лифты. Всего их 17. Раньше за одну поездку на одном из таких лифтов пришлось бы заплатить около 1,5 евро.

Другие европейские города тоже отменяют плату за проезд на общественном транспорте, чтобы бороться с загрязнением атмосферы, изменением климата и пробками. Например, в Праге автобусы и метро не берут плату за проезд в дни, когда в городе смог. В Париже общественный транспорт стал бесплатным для детей до 18 лет (благодаря этой мере власти в том числе хотят снизить автопробег родителей, которые будут реже подвозить детей до школы на машине), в Брюсселе проезд бесплатный для молодежи до 25 лет. А в Люксембурге вообще отменили плату за проезд.