В Генуе отменили плату за проезд на общественном транспорте
В итальянской Генуе больше не нужно платить за проезд на большинстве видов общественного транспорта. Так власти города надеются поддержать тех, кто готов отказаться от личного автомобиля для поездок, сообщает Euro-pulse.
Город находится на холмах, поэтому один из самых распространенных видов общественного транспорта в городе — это лифты. Всего их 17. Раньше за одну поездку на одном из таких лифтов пришлось бы заплатить около 1,5 евро.
Бесплатной стала и зубчатая железная дорога. Это основная альтернатива лифтам, чтобы добраться с низкой части города на высокую (поезда на ней могут преодолевать уклоны до 21%).
Кроме того, практически бесплатным стало городское метро. За билет придется заплатить только если время проездки выпадает на промежуток с 16 до 20 часов. Стоимость билета — 1,5 евро.
Другие европейские города тоже отменяют плату за проезд на общественном транспорте, чтобы бороться с загрязнением атмосферы, изменением климата и пробками. Например, в Праге автобусы и метро не берут плату за проезд в дни, когда в городе смог. В Париже общественный транспорт стал бесплатным для детей до 18 лет (благодаря этой мере власти в том числе хотят снизить автопробег родителей, которые будут реже подвозить детей до школы на машине), в Брюсселе проезд бесплатный для молодежи до 25 лет. А в Люксембурге вообще отменили плату за проезд.