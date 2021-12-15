К туристам на пляжах Мексики приставили вооруженную охрану

Вооруженные сотрудники Национальной гвардии Мексики охраняют пляжи с туристами в Канкуне, сообщает "Моя Планета".

Власти отправили гвардейцев в касках и с винтовками защищать туристов из-за войны местных наркокартелей за побережье Канкуна. В ходе перестрелок уже погибли двое отдыхающих, и после этого на пляжи было дополнительно отправлено 1500 сотрудников гвардии.

По словам президента Мексики Андреса Лопеса Обрадора, охрана будет постоянно базироваться в этом районе, особенно в туристических зонах, и заниматься патрулированием.

7 декабря на одном из пляжей с отдыхающими произошла серьезная перестрелка. Бандиты подъехали на гидроциклах и открыли огонь. Пятеро военных сделали около 20 выстрелов возле отеля Oasis Palm. Туристы в панике убежали с места происшествия, однако никто не пострадал. О жертвах среди отдыхающих стало известно после перестрелки в пляжном городке Тулум — тревел-блогер из США и немецкий турист были убиты, еще трое иностранцев пострадали.