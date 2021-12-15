В Эстонии выявлено шесть случаев инфицирования “омикроном“ — новый штамм завезли туристы

Вчера в результате секвенирования Тартуский университет подтвердил первые шесть случаев омикрона. До этого было лишь подозрение, основанное на первоначальном тестировании в лаборатории Synlab.

По словам Кристи Хуик, профессора кафедры медицинской микробиологии и вирусологии Тартуского университета и руководителя проекта KoroGeno-EST-3, “омикрон” был завезен в Эстонию из-за границы. “Все шесть подтвержденных случаев связаны с поездками людей в возрасте от 40 до 65 лет”, — сказала она.

Кристи Хуик считает, что есть все основания опасаться, что “омикрон” более заразен, чем дельта-штамм. “Омикрон набирает обороты и теперь считается более заразным, чем дельта-штамм. Кроме того, можно предположить, что он распространяется быстрее, чем дельта. В Эстонии лаборатория Synlab Eesti OÜ проводит скрининг образцов, который используется для выявления подозрительных случаев. На данных момент мы подозреваем новый штамм у 26 человек”, — прокомментировала Хуик.