"Талибан": мы рассчитываем, что в Афганистан начнут приезжать туристы со всего мира

Директор департамента туризма министерства информации и культуры Афганистана Ниаматулла Мусафер рассказал о перспективах туристической сферы страны после прихода к власти “Талибана”, пишет “Моя Планета”.

“Мы рассчитываем, что сейчас, когда в Афганистане наконец стало безопасно, сюда будут приезжать туристы со всего мира. В нашей стране много красивых мест, они заслуживают того, чтобы на них посмотреть. Как мы планируем развивать туризм в Афганистане? Сейчас сложно сказать наверняка: экономическая и политическая ситуация в стане остается довольно сложной. В будущем, возможно, департамент туризма создаст специальные отделения в тех афганских провинциях, где есть достопримечательности, и эти отделения будут заниматься привлечением путешественников”, — сказал Ниаматулла Мусафер.

По его словам, туристов планируется привлекать при помощи государственного турагентства “Афгантур”. Выдача виз потребует согласования с министерством иностранных дел.

“Не исключено, что в будущем будут проведены определенные изменения в визовых вопросах, но на это потребуется время. Мы будем рады видеть в Афганистане гостей из любых стран и постараемся создать для этого все условия”, — отметил чиновник.

Мусафер добавил, что в любом районе Афганистана можно найти то, что привлечет внимание туристов. Это природа, исторические места, мягкий климат. Отдельно представитель “Талибана” упомянул природный парк Банде-Амир в провинции Бамиан.

Чиновник также подчеркнул, что в Афганистан могут приехать иностранцы уже сейчас, так как в стране “наконец стало мирно и безопасно”. Впрочем, международных рейсов в страну почти нет. Из Афганистана можно улететь в ОАЭ и Пакистан. По словам Мусафера, женщины из других стран тоже могут путешествовать по Афганистану.