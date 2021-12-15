Финляндия намерена уже в ближайшие дни ужесточить правила въезда в страну

Согласно словам Киуру, новые ограничения коснутся людей, прибывающих в страну из-за пределов Шенгенской зоны. От них будут требовать свежий коронатест, сделанный за 48 часов до прибытия в страну, сообщает Yle.

Кроме того, все жители Финляндии должны будут сделать экспресс-тест сразу после возвращения домой.

Также Киуру рассказала о введении особых мер в отношении пассажиров, которые прибывают в Финляндию из стран со стремительно ухудшающейся эпидситуацией. Как предполагает министр, речь идет о Дании, Норвегии и Великобритании.

Правительство хочет ускорить бустерную вакцинацию третьей дозой

Правительство планирует ускорить бустерную вакцинацию третьей дозой препарата от коронавируса посредством привлечения к работе находящихся на пенсии медицинских работников, студентов, младших медицинских работников, а также военнослужащих.

По словам Киуру, в условиях, когда новый штамм омикрон представляет серьезную угрозу здоровью нации и защита от второй дозы вакцины стремительно теряется, нынешние темпы вакцинации слишком медленные.

При этом министр подчеркнула, что проблема заключается не в нехватке препарата, а в отсутствии необходимых для быстрой вакцинации кадров. Она уверена, что люди откликнутся и придут на помощь. Также правительство намерено задействовать в вакцинации систему трудового здравоохранения.