Финляндия намерена уже в ближайшие дни ужесточить правила въезда в страну
Министр по вопросам семьи и базовых социальных услуг Криста Киуру (СДП) вчера рассказала, что министерство соцздрава и министерство внутренних дел предлагают правительству ввести более жесткие ограничения для въезжающих в страну пассажиров.
Согласно словам Киуру, новые ограничения коснутся людей, прибывающих в страну из-за пределов Шенгенской зоны. От них будут требовать свежий коронатест, сделанный за 48 часов до прибытия в страну, сообщает Yle.
Кроме того, все жители Финляндии должны будут сделать экспресс-тест сразу после возвращения домой.
Также Киуру рассказала о введении особых мер в отношении пассажиров, которые прибывают в Финляндию из стран со стремительно ухудшающейся эпидситуацией. Как предполагает министр, речь идет о Дании, Норвегии и Великобритании.
Правительство хочет ускорить бустерную вакцинацию третьей дозой
Правительство планирует ускорить бустерную вакцинацию третьей дозой препарата от коронавируса посредством привлечения к работе находящихся на пенсии медицинских работников, студентов, младших медицинских работников, а также военнослужащих.
По словам Киуру, в условиях, когда новый штамм омикрон представляет серьезную угрозу здоровью нации и защита от второй дозы вакцины стремительно теряется, нынешние темпы вакцинации слишком медленные.
При этом министр подчеркнула, что проблема заключается не в нехватке препарата, а в отсутствии необходимых для быстрой вакцинации кадров. Она уверена, что люди откликнутся и придут на помощь. Также правительство намерено задействовать в вакцинации систему трудового здравоохранения.