National Geographic установил инсталляции в 20 красивейших местах России

Проект запустили к 20-летию канала. Желтые рамки — логотип National Geographic — появились возле Эльбруса, на Камчатке, в Карелии и других красивых местах России. Часть из них — на фоне популярных достопримечательностей, некоторые — в не самых доступных локациях, пишет портал 34travel.me.

В список must-visit мест вошли:

- Мамисонское ущелье в Северной Осетии,

- гора Бермамыт с видом на Эльбрус,

- гора Мусса-Ачитара в Домбае,

- мраморный каньон Рускеала в Карелии,

- музей-заповедник “Парк Монрепо” в Выборге,

- Териберка на Кольском полуострове,

- перевал с видом на Вилючинский водопад на Камчатке,

- Авачинский вулкан,

- берег Тихого океана на территории серф-лагеря Snowave Kamchatka,

- горный аул Гамсутль, сторожевые башни аула Гоор, смотровая площадка около села Харачи с видом на Ирганайское водохранилище в республике Дагестан,

- смотровая площадка бухты Ая с видом на Байкал на территории Прибайкальского национального парка,

- арт-парк “Никола-Ленивец” в Калужской области,

- музей-заповедник “Дивногорье” в Воронежской области,

- смотровая площадка с видом на горы Красной Поляны на территории ресторана “Яблоки Печем”,

- набережная канала Грибоедова с видом на Семимостье в Петербурге,

- центр семьи “Казан” в Казани,

- Останкинская телебашня,

- музей-заповедник “Кижи”.