National Geographic установил инсталляции в 20 красивейших местах России(1)
National Geographic установил инсталляции в 20 самых красивых местах России. Так канал хочет вдохновить людей “совершать открытия, путешествовать и ценить красоту”.
Проект запустили к 20-летию канала. Желтые рамки — логотип National Geographic — появились возле Эльбруса, на Камчатке, в Карелии и других красивых местах России. Часть из них — на фоне популярных достопримечательностей, некоторые — в не самых доступных локациях, пишет портал 34travel.me.
В список must-visit мест вошли:
- Мамисонское ущелье в Северной Осетии,
- гора Бермамыт с видом на Эльбрус,
- гора Мусса-Ачитара в Домбае,
- мраморный каньон Рускеала в Карелии,
- музей-заповедник “Парк Монрепо” в Выборге,
- Териберка на Кольском полуострове,
- перевал с видом на Вилючинский водопад на Камчатке,
- Авачинский вулкан,
- берег Тихого океана на территории серф-лагеря Snowave Kamchatka,
- горный аул Гамсутль, сторожевые башни аула Гоор, смотровая площадка около села Харачи с видом на Ирганайское водохранилище в республике Дагестан,
- смотровая площадка бухты Ая с видом на Байкал на территории Прибайкальского национального парка,
- арт-парк “Никола-Ленивец” в Калужской области,
- музей-заповедник “Дивногорье” в Воронежской области,
- смотровая площадка с видом на горы Красной Поляны на территории ресторана “Яблоки Печем”,
- набережная канала Грибоедова с видом на Семимостье в Петербурге,
- центр семьи “Казан” в Казани,
- Останкинская телебашня,
- музей-заповедник “Кижи”.