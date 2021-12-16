Финляндия: с 21 декабря начнут действовать новые правила въезда для иностранцев
Согласно новым правилам, с 21 декабря все въезжающие из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны должны будут предъявить негативный коронатест, который необходимо пройти до прибытия в Финляндию, пишет Yle.
Министерство внутренних дел внесло в Госсовет предложение об ужесточении правил въезда в страну. В соответствии с ним, все пассажиры, прибывающие в Финляндию из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, должны будут предъявить справку о негативном результате коронатеста. Новое правило вступит в силу 21 декабря.
О нововведении сообщила в Твиттере министр внутренних дел Криста Микконен.
Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии, в свою очередь, требует, чтобы справку требовали у приезжающих из любой страны. Необходимость в этом возникла из-за распространения нового штамма коронавируса омикрон.