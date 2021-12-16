Финляндия: с 21 декабря начнут действовать новые правила въезда для иностранцев

Министерство внутренних дел внесло в Госсовет предложение об ужесточении правил въезда в страну. В соответствии с ним, все пассажиры, прибывающие в Финляндию из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, должны будут предъявить справку о негативном результате коронатеста. Новое правило вступит в силу 21 декабря.