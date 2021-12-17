Реставраторы Эрмитажа обнаружили в рукаве платья сестры Николая II конфету начала XX века
Сотрудники Эрмитажа обнаружили конфету начала XX века, которая была спрятана в рукаве платья сестры Николая II. Наряд великая княгиня Ксения Александровна надевала на бал в 1903 году., сообщает sobaka.ru.
Галина Федорова, занимающаяся реставрацией платья, созданного к костюмированному балу 1903 года, рассказала о найденной в рукаве платья конфете. Реставратор призналась, что машинально лизнула кондитерское изделие, которое, по всей видимости, княгиня спрятала туда специально.
“Мы всегда просматриваем всякие вкладки, всякие подгибки, свободно висящие места, потому что там скапливается всякое разное […] — пыль, перетертые волокна. […]. И когда я приводила в порядок это платье, я подняла один рукав — все замечательно, все сделала. […] А второй рукав оказался зашит. Думаю, как же так? Не стала его расшивать. Аккуратно влезла в прорезь — не получается. Пришлось снять — видно было, что зашито не капитально, а как-то очень легко. Я сняла эту нитку, и мне на ладошку выпало нечто: что-то розоватое, неправильной формы. И почему-то — наверное, древние инстинкты срабатывают — я это нечто лизнула. […] Эта была конфета, помадка. […] При большом увеличении есть тиснение из каких-то буковок. Какая-то, наверное, фирма кондитерская. На ткани осталась розоватая пыль, но я это счистила, конфету аккуратно завернула и отдала на хранение”, — сказала реставратор в видео, опубликованном в инстаграме.
По предположению сотрудников, княгиня куснула помадку во время бала, после чего убрала в рукав. На конфете имеется неразборчивое тиснение.