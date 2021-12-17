Реставраторы Эрмитажа обнаружили в рукаве платья сестры Николая II конфету начала XX века

“Мы всегда просматриваем всякие вкладки, всякие подгибки, свободно висящие места, потому что там скапливается всякое разное […] — пыль, перетертые волокна. […]. И когда я приводила в порядок это платье, я подняла один рукав — все замечательно, все сделала. […] А второй рукав оказался зашит. Думаю, как же так? Не стала его расшивать. Аккуратно влезла в прорезь — не получается. Пришлось снять — видно было, что зашито не капитально, а как-то очень легко. Я сняла эту нитку, и мне на ладошку выпало нечто: что-то розоватое, неправильной формы. И почему-то — наверное, древние инстинкты срабатывают — я это нечто лизнула. […] Эта была конфета, помадка. […] При большом увеличении есть тиснение из каких-то буковок. Какая-то, наверное, фирма кондитерская. На ткани осталась розоватая пыль, но я это счистила, конфету аккуратно завернула и отдала на хранение”, — сказала реставратор в видео, опубликованном в инстаграме.