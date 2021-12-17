У парома Tallink Megastar произошла техническая неисправность. На судне застряли сотни людей

Megastar вернулся сегодня утром в порт отправления после выхода из Таллинна в 7:30, поскольку из-за выявленной технической неисправности в системе автоматики продолжить рейс и прибыть в порт назначения в Хельсинки было невозможно.

Компания прилагает все усилия, чтобы выявить неисправность и быстро её устранить. Судно компании Star останется на линии Таллинн — Хельсинки до тех пор, пока не будут устранены технические неисправности на Megastar.

Компания приносит клиентам извинения за причинённые неудобства, а служба поддержки клиентов Tallink при первой возможности свяжется со всеми пассажирами, которых коснулось это изменение.

Tallink Grupp будет оперативно информировать о возможных изменениях в графике движении на линии Таллинн — Хельсинки. Дополнительная информация доступна на домашней странице компании.

По словам представителя Tallink Grupp Кай-Инес Нелсон, на пароме сейчас находятся несколько сотен пассажиров, который вскоре должны вернуться в Таллиннский порт. Она добавила, что все системы корабля работают и на нем есть электричество.

Со всеми пассажирами обещают связаться и гарантировать, что они прибудут по своему направлению.