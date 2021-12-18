Австрия ужесточает правила въезда в страну

Власти Австрии вводят дополнительные ограничения на въезд в страну, чтобы замедлить распространение там омикрон-варианта коронавируса. Министерство здравоохранения в Вене в пятницу, 17 декабря, сообщило, что с 20 декабря от въезжающих будут требовать документы, подтверждающие наличие троекратной прививки от коронавируса, либо справку о перенесенном за последний год заболевании ковидом. Тем, кто не сделал третью, бустерную прививку, придется предъявить отрицательный ПЦР-тест или немедленно отправиться на карантин.

Это правило не коснется беременных и граждан, которым прививка от коронавируса противопоказана по медицинским причинам. В то же время для тех, кто регулярно пересекает австрийскую границу в рабочих целях, сохраняется правило 3G, согласно которому для въезда разрешено предъявить отрицательный тест на коронавирус. Правила въезда в Австрию для туристов 12 декабря в Австрии на привитых от коронавируса и переболевших ковидом перестал распространяться общенациональный локдаун. На следующий день, 13 декабря, в национальном туристическом агентстве Австрии Österreich Werbung сообщили, что в стране продолжат действовать правило 2G (обязательное предоставление справки о выздоровлении от ковида - "genesen", либо о полной вакцинации -"geimpft"), а также обязательное ношение маски стандарта FFP2 в закрытых помещениях. "Для всех лиц в возрасте от 12 лет поездка в Австрию с туристической целью возможна только в случае полной вакцинации от коронавируса или наличия справки о перенесенном заболевании COVID-19", - уточнили тогда в агентстве, добавив, что российскую вакцину "Спутник V" власти страны не признают.