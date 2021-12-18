Отремонтированный паром Megastar возвращается на линию Таллинн-Хельсинки

Выявленную в пятницу утром техническую неисправность парома Megastar удалось устранить к утру субботы. Судно прошло тестирование как у причала, так и в открытом море.

Сегодня в 13:30 судно вновь отправилось в рейс из Таллинна в Хельсинки.

Помимо этого остаются в силе дополнительные рейсы, организованные в пятницу в связи с поломкой основного судна. В 15 часов из Хельсинки в Таллинн отправится паром Baltic Queen, судно Megastar выйдет из Хельсинки в Таллинн в 16:30. После этого восстановится обычная работа линии Таллинн-Хельсинки. Паром Silja Europa ходит по обычному графику.

Клиентская служба Tallink поддерживает связь со всеми пассажирами, которых коснулось изменение расписания на линии Таллинн-Хельсинки, и подбирает подходящими им альтернативные варианты.

Tallink приносит извинения за доставленные неудобства.