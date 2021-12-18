На ежегодную премию музеев Эстонии номинированы две выставки филиалов Таллиннского городского музея

В понедельник, 13 декабря, Совет музеев объявил номинантов ежегодной премии музеев Эстонии.

Для Таллиннского городского музея год выдался плодотворный. Номинации удостоились сразу две разные выставки: “Городское животное. Корова, клоп и дракон в истории Таллинна” в Музее Кик ин де Кёк и оборонительные сооружения и “Музейная лаборатория” в Таллиннском русском музее.

Выставка Музея Кик ин де Кёк “Городское животное. Корова, клоп и дракон в истории Таллинна” стала одним из трёх номинантов в категории временных выставок. Выставка была успешно открыта в начале года, несмотря на волну эпидемии коронавируса, из-за которой приходилось то и дело корректировать планы. Тематически выставка интересна разным посетителям и предлагает уникальный обзор того, какие животные ходили по улицам столицы и обитали с

таллинцами не только рядом, но и в их фантазиях. В фокусе не кошки и собаки, а, в основном, те животные, которых больше не увидишь на таллиннских улицах и окрестных пастбищах. На свет Божий явлены также мистические твари и те, что досаждали в кроватях, обитая в постельном белье.

В процессе создания выставки оказалось, что тема городских животных ранее в Эстонии не изучалась как единое целое. Так, участвовавшие в создании выставки историки, впервые дают обзор того, как человек и животное вместе сосуществовали в нашем городе. Создатели выставки, художники и декораторы Nukufilm создали одновременно игровое и в то же время близкое к реальности пространство. Руководитель выставочного проекта — Йоханна Раннула, автор идеи и один из кураторов — Тоомас Абилине. Команда выставки: Кристи Паатси, Пиа Эхасалу, Кюллике Тинт, Ает Лааст, Пеэтер Талвар, Мерике Нейдорп.

Информацию о выставке можно найти на домашней странице музея.

В этом году на звание “Друга сообщества” претендует проект Таллиннского русского музея “Музейная лаборатория. История эстонских русских”.