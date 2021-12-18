На ежегодную премию музеев Эстонии номинированы две выставки филиалов Таллиннского городского музея
В понедельник, 13 декабря, Совет музеев объявил номинантов ежегодной премии музеев Эстонии.
Для Таллиннского городского музея год выдался плодотворный. Номинации удостоились сразу две разные выставки: “Городское животное. Корова, клоп и дракон в истории Таллинна” в Музее Кик ин де Кёк и оборонительные сооружения и “Музейная лаборатория” в Таллиннском русском музее.
Выставка Музея Кик ин де Кёк “Городское животное. Корова, клоп и дракон в истории Таллинна” стала одним из трёх номинантов в категории временных выставок. Выставка была успешно открыта в начале года, несмотря на волну эпидемии коронавируса, из-за которой приходилось то и дело корректировать планы. Тематически выставка интересна разным посетителям и предлагает уникальный обзор того, какие животные ходили по улицам столицы и обитали с
таллинцами не только рядом, но и в их фантазиях. В фокусе не кошки и собаки, а, в основном, те животные, которых больше не увидишь на таллиннских улицах и окрестных пастбищах. На свет Божий явлены также мистические твари и те, что досаждали в кроватях, обитая в постельном белье.
В процессе создания выставки оказалось, что тема городских животных ранее в Эстонии не изучалась как единое целое. Так, участвовавшие в создании выставки историки, впервые дают обзор того, как человек и животное вместе сосуществовали в нашем городе. Создатели выставки, художники и декораторы Nukufilm создали одновременно игровое и в то же время близкое к реальности пространство. Руководитель выставочного проекта — Йоханна Раннула, автор идеи и один из кураторов — Тоомас Абилине. Команда выставки: Кристи Паатси, Пиа Эхасалу, Кюллике Тинт, Ает Лааст, Пеэтер Талвар, Мерике Нейдорп.
Информацию о выставке можно найти на домашней странице музея.
В этом году на звание “Друга сообщества” претендует проект Таллиннского русского музея “Музейная лаборатория. История эстонских русских”.
Выставка, открывшаяся в сентябре в Таллиннском русском музее (Пикк 29а), переворачивая традиционное представление о выставках, освещает истории эстонских русских. “Музейная лаборатория”, просто рассказывая о людях и повседневной жизни, побуждает посетителей задуматься о множественности идентичностей, об их принадлежности, ролях и позиции в обществе и их изменениях с течением времени.
До сих пор в Таллиннском русском музее основное внимание уделялось раннему наследию русской культуры, но теперь деятельность музея сосредоточена непосредственно на настоящем и на людях вокруг нас. Цель экспериментальной выставки — совместно с посетителями выявить и привлечь внимание к самым важным темам, касающихся местных жителей, родной язык которых — русский. Главную роль на выставке играют посетители, без которых в лаборатории невозможно найти ответы на поставленные вопросы.
“Музейная лаборатория” экспериментирует с новыми форматами мероприятий. Раз в месяц выставочную инсталляцию — кухню панельного дома — посещает интересный собеседник, известный общественный деятель, лидер общественного мнения. Отсюда и название серии мероприятий — “Беседы на кухне”, а также неформальная атмосфера: за кухонным столом сидят модератор и главный гость, в зале гости-посетители пьют чай с сушками. Как выставка, так и беседы помогают сформулировать важные темы для будущей постоянной экспозиции музея.
Кураторы выставки — антрополог Яаника Яаниц, историк Олев Лийвик в сотрудничестве с Хильяром Таммела и социолог Алина Яшина-Шефер. Завершающей частью выставки в ближайшее время станет художественный проект Тани Муравской “Родное слово”. Творческий коллектив музея — Елена Чекулаева, Юлия Корнеева, Ирина Криворукова, Йоханна Раннула.
Члены комиссий Совета музеев выбрали номинантов в девяти категориях ежегодной музейной премии из 93 заявок, поданных эстонскими музеями. Лауреаты будут станут известны 28 января 2022 года на конференции в Эстонском Дорожном музее в Пылвамаа.