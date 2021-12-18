ВИДЕО | Пьяный житель Эстонии устроил драку на борту летевшего из Хургады самолета

По словам главы оперативного штаба Департамента полиции и погранохраны Валдо Пыдера, во вторник полиция получила от Таллиннского аэропорта сообщение, что на борту самолета, прибывшего из Хургады, находится агрессивный и пьяный мужчина, проявлявший во время рейса действия насильственного характера как по отношению к членам своей семьи, так и к экипажу самолета.

Полиция доставила 24-летнего мужчину из аэропорта в центрально отделение, против него было возбуждено уголовное дело за применение физического насилия.

Процедура рассмотрения дела находится на начальной стадии, предпринимаются активные шаги по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Полиция просит всех, у кого есть дополнительная информация об инциденте 14 декабря на борту самолета, следовавшего из Хургады в Таллинн, сообщить в полицию по адресу ppa@politsei.ee.