ФОТО | На Канарах закончилось извержение вулкана. За три месяца вулкан изменил остров Пальма до неузнаваемости

В середине декабря закончилось извержение на вулканическом хребте Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма — при этом специалисты не исключают, что вулкан может активизироваться вновь. Но и без этого извержение продолжалось почти три месяца: тысячи людей были эвакуированы, тысячи зданий — разрушены. Улицы, дома и дороги засыпаны толстым слоем пепла, пишет Meduza.