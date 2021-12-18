ФОТО | На Канарах закончилось извержение вулкана. За три месяца вулкан изменил остров Пальма до неузнаваемости(1)
В середине декабря закончилось извержение на вулканическом хребте Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма — при этом специалисты не исключают, что вулкан может активизироваться вновь. Но и без этого извержение продолжалось почти три месяца: тысячи людей были эвакуированы, тысячи зданий — разрушены. Улицы, дома и дороги засыпаны толстым слоем пепла, пишет Meduza.
Вулкан Кумбре-Вьеха на острове Пальма начал извергаться 19 сентября 2021 года — тогда из-за этого эвакуировали больше семи тысяч человек, около трех тысяч зданий было разрушено. Извержение прекратилось только 15 декабря.
Примерно так выглядели окрестности вулкана в начале декабря.
Испанские солдаты убирают пепел с домов после извержения.
Нижний этаж этого дома был полностью засыпан пеплом. Перед домом видна трещина, из которой шла лава.
Засыпанный пеплом автомобиль.
Из-за извержения и последующей эвакуации людей многие домашние животные остались без своих хозяев. Некоторые оказались в ловушке из-за потоков лавы. Еду для них сбрасывали на остров с помощью дронов.
Пепел покрыл и кладбища на Канарских островах.
Многие дома были буквально “поглощены” пеплом.
Поток лавы на банановой плантации.
Всего вулкан выбросил больше 10 миллионов кубических метров пепла.
Так после извержения выглядят футбольные площадки.
Дома, полностью окруженные пеплом.
Пляж