Нидерланды вводят жесткий карантин из-за омикрон-штамма

Глава Национального института здравоохранения и окружающей среды Яп ван Диссел отметил, что вариант "омикрон" станет доминирующим в Нидерландах где-то между Рождеством и Новым годом. "Вокруг этого штамма по-прежнему много неопределенности, — сказал он. — Но мы знаем, что иммунитет, приобретенный в том числе за счет вакцинации, защищает от этого штамма хуже, нежели от штамма "дельта". Это серьезная проблема. В то же время мы знаем, что бустерная вакцинация повышает иммунитет и защищает если не от заражения, то от тяжелого течения заболевания".