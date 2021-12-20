"Омикрон" шагает по Европе: с 20 декабря приехать в Эстонии без ограничений можно только из Ватикана
Настоятельно рекомендуем вам во время планирования путешествия, а также непосредственно перед поездкой ознакомиться с условиями въезда в страну назначения. Сделать это можно на официальной странице МИДа государства, в которое вы направляетесь, или на эстонском сайте Reisitargalt.ee.
Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 20 по 26 декабря, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относится только Ватикан.
Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относится только Румыния (уровень заболеваемости — 75,2 ↓).
При прибытии из европейской страны с уровнем инфицирования более 200 необходимо находиться на самоизоляции в течение 10 дней. Этот срок можно сократить, дважды сдав отрицательный тест. Лицо, прошедшее курс вакцинации или переболевшее COVID-19, от ограничений освобождается. От самоизоляции также освобождаются те, кто переболел COVID-19 (на основании медицинской справки) в течение последних 180 дней. В числе стран, относящихся к так называемой “красной зоне”, на этой неделе относятся: Мальта (269,55 ↑), Италия (301,83 ↑), Швеция (314,44 ↑), Финляндия (352,78 ↑), Болгария (367,23 ↓), Испания (378,72 ↑), Исландия (485,81 ↓), Латвия (499,61 ↓), Португалия (507,5 ↑), Греция (719,77 ↓), Кипр (795,15 ↑), Польша (839,44 ↓), Литва (845,82 ↓), Люксембург (860,71 ↑), Германия (869,2 ↓), Австрия (904,18 ↓), Франция (933,58 ↑), Монако (958,11 ↑), Великобритания (988,25 ↑), Словения (1 025,02 ↓), Венгрия (1 046,33 ↓), Норвегия (1 093,06 ↑), Дания (1 206,04 ↑), Хорватия (1 239,67 ↓), Ирландия (1 283,69 ↓), Швейцария (1 500,32 ↑), Нидерланды (1 615,19 ↓), Бельгия (1 769,32 ↓), Сан-Марино (1 802,46 ↑), Чехия (1 920,19 ↓), Словакия (1 944,31 ↓), Лихтенштейн (2 167,91 ↑) и Андорра (3 743,91 ↑).
Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестов и соблюдения самоизоляции.
Из третьих стран в Эстонию можно въехать без каких-либо ограничений из ОАЭ, Бахрейна, Индонезии, Колумбии, Кувейта, Перу, Руанды, Саудовской Аравии, Тайваня и Новой Зеландии.