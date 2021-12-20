Исследование RMK: кто отдыхает в гослесу?

Если в 2015 году 87% посетителей были из Эстонии, то в этом году их уже 93%. И в 2015, и в 2021 году большинство иностранцев приезжали из Германии, Финляндии и Латвии. Пандемия коронавируса также, вероятно, повлияла на уменьшение количества походов на природе с друзьями и в группах и повысила долю прогулок, которые люди устраивают на природе с семьями. Центр тяжести прогулок на природе по-прежнему приходится на лето, но увеличилась и доля других сезонов.

“В трудные времена движение на свежем воздухе предлагает приятную смену обстановки, оказывает освежающий и оздоровительный эффект не только на наше физическое, но также на душевное и социальное благополучие. Так посчитали 89% респондентов, при этом выше всего было оценено положительное влияние на душевное благополучие”, — сказала заведующая отделом рекреации RMK Марге Раммо. Исследование показало, что по сравнению с предыдущими годами возросла важность физических упражнений на природе — прогулки, походы и плавание считаются все более важными.

Большинство гуляющих на природе — 95% участников опроса — довольны услугами и сооружениями, предлагаемыми RMK. Возможности для отдыха соответствуют ожиданиям посетителей с точки зрения как природной среды, возможностей для досуга, так и сооружений в местах для отдыха. Выше всего участники оценили качество услуг мест для палаток, лесных домиков и посетительских центров, походных троп, мест для костра, смотровых платформ и парковочных мест. Несколько более низкие оценки получили предлагаемые предпринимателями услуги и внимание к людям с особыми потребностями.