Исследование RMK: кто отдыхает в гослесу?(6)
Согласно опросупосетителей RMK 2021 года о возможностях отдыха, самые большие группы посетителей — это люди в возрасте 25-34 и 35-44 лет из Таллинна, Тарту или Пярну с семьями, которые приезжают на туристическую тропу или в место отдыха на машине и считают самой важной деятельностью в походе прогулки и наблюдение за природой.
Если в 2015 году 87% посетителей были из Эстонии, то в этом году их уже 93%. И в 2015, и в 2021 году большинство иностранцев приезжали из Германии, Финляндии и Латвии. Пандемия коронавируса также, вероятно, повлияла на уменьшение количества походов на природе с друзьями и в группах и повысила долю прогулок, которые люди устраивают на природе с семьями. Центр тяжести прогулок на природе по-прежнему приходится на лето, но увеличилась и доля других сезонов.
“В трудные времена движение на свежем воздухе предлагает приятную смену обстановки, оказывает освежающий и оздоровительный эффект не только на наше физическое, но также на душевное и социальное благополучие. Так посчитали 89% респондентов, при этом выше всего было оценено положительное влияние на душевное благополучие”, — сказала заведующая отделом рекреации RMK Марге Раммо. Исследование показало, что по сравнению с предыдущими годами возросла важность физических упражнений на природе — прогулки, походы и плавание считаются все более важными.
Большинство гуляющих на природе — 95% участников опроса — довольны услугами и сооружениями, предлагаемыми RMK. Возможности для отдыха соответствуют ожиданиям посетителей с точки зрения как природной среды, возможностей для досуга, так и сооружений в местах для отдыха. Выше всего участники оценили качество услуг мест для палаток, лесных домиков и посетительских центров, походных троп, мест для костра, смотровых платформ и парковочных мест. Несколько более низкие оценки получили предлагаемые предпринимателями услуги и внимание к людям с особыми потребностями.
“Мы также попросили пользователей возможностей для отдыха RMK оценить расходы, которые они сделали или намереваются сделать при перемещении по окрестностям. Затраты были у чуть менее половины респондентов. Если в 2015 году посетитель объекта для посещения RMK тратил в среднем 60 евро за поход, посетив ближайший магазин, кафе, заправочную станцию или место ночлега в местном предприятии, предлагающем проживание, то в этом году средняя сумма составила 68 евро. Таким образом, более широкое использование возможностей для отдыха в лесу также способствует развитию регионального предпринимательства и внутреннего туризма”, — отметила Марге Раммо.
RMK каждые пять лет проводит опросы посетителей с целью сбора информации о происхождении посетителей, их предпочтениях, удовлетворенности, интересах и т.д. Завершенное исследование посетителей основано на 8214 анкетах посетителей, собранных в зонах отдыха и заповедниках, находящихся под управлением RMK, в период с 15 июля по 15 октября 2020 года и с 15 апреля по 15 июля 2021 года. С кратким содержанием исследования можно ознакомиться на сайте Loodusega koos.
Вдохновение для поиска разнообразных пешеходных маршрутов и мест отдыха, а также инструкции по ответственному отношению к прогулкам на природе можно также найти в приложении RMK Loodusega koos и на сайте https://loodusegakoos.ee/.