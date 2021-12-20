В Дубае появится плавучий отель-дворец

Роскошный плавучий пятизвездочный отель появится в Дубае в 2023 году, сообщает "Моя Планета".

Отель Kempinski Floating Palace будет оборудован моторизованными виллами, соединенными понтонами. Виллы могут переезжать с места на место, у каждой есть собственный пейзажный бассейн. Плавучий дворец поставят на якорь рядом с пляжем Джумейра в Дубае.

Главное здание отеля разделят на четыре части, соединенные в центре стеклянной пирамидой. В здании будет “вся роскошь пятизвездочного отеля, от эксклюзивных ресторанов для гурманов, баров, спа и бассейнов до бутиков и банкетных залов”.

На территории отеля разместят причалы для суперъяхт. Вокруг отеля будет 12 вилл под управлением частных шкиперов. Виллы будут двухэтажными, с одной или четырьмя спальнями, а также с частной террасой на крыше и бассейном. Их также оснастят “большими панорамными окнами и всеми техническими характеристиками умного дома”.

Виллы спроектируют с учетом экологических требований и оснастят солнечными батареями. Каждый объект недвижимости будет доступен для продажи или для сдачи в аренду. Кроме вилл, отель вместит 156 обычных номеров. Гости смогут приезжать в отель на скоростных катерах или на собственной яхте.