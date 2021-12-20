Финские туристы о хаосе в Хельсинки: в порту творилась полная неразбериха, информация была доступна только на эстонском языке

“Меня тоже затронула отмена рейса, назначенного на 10:30 утра”, — вспоминает Сийри (имя изменено, настоящее имя редакции известно). По ее словам, о переносе времени рейса и его последующей отмене ее никто не предупредил — ни по телефону, ни по электронной почте. Поэтому, будучи в полном неведении, она спокойно утром поехала в порт. “Там царил полный хаос, ужасная неразбериха. Очень большие пробки, абсолютно везде. Водители нервничали, машины стояли даже в противоположном направлении. Уши закладывало от невероятного гула, все постоянно сигналили, показывали неприличные жесты, ругались. Опасных аварийных ситуаций было хоть отбавляй”, — рассказывает Сийри.

Девушка купила свой билет на рейс еще в октябре, но на паром так и не попала. “Даже надежды не было”. “Я позвонила на инфотелефон, чтобы обменять билет. Но дозвониться было почти нереально — я ждала в очереди на линии обслуживания клиентов около получаса. Никто не извинился, никакой компенсации не предложили”, — говорит Сийри. “Это ненормально, что в порту нет регулировщиков движения, а у купившего билет просто нет возможности добраться до парома”, — добавляет она.

В тот день Сийри так и не уплыла в Таллинн. Поняв, что она не сможет доехать до парома, она развернулась и вернулась в свою финскую квартиру.

Другой читатель Delfi возмущается, что нигде не было никакой уточняющей информации на финском языке. “Утренний паром, который должен был отплыть в 07:30, отправился только около 12 дня. Но даже после этого на главной странице компании на финском языке не появилось никакой информации”, — поясняет он, добавив, что на пароме было много финнов.

“Известно, что Tallink — эстонская компания, но теперь сложилось впечатление, что она только для эстонцев. И в это же время в Эстонии жалуются на уменьшение потока финских туристов. Я думаю, что стоит обратить внимание на организацию кризисной коммуникации на финском языке, если уж туристы из Финляндии так важны”, — сказал он.