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21.12.2021, 08:01

Самые опасные страны для туристов в 2022 году

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ФОТО: Photo by mhrezaa on ‏Unsplash

International SOS определила самые опасные страны для туристов в 2022-м. В лидерах оказался Афганистан.

Специалисты компании изучили политическое и социальное положение стран, состояние здравоохранения и уровень криминала. В этом году также учитывали последствия пандемии, пишет портал 34travel.me.

Так, в пятерку самых опасных попали:

  • Афганистан
  • Сирия
  • Ливия
  • Центрально-Африканская республика
  • Ирак

С другой стороны – самыми безопасными – оказались Норвегия, Финляндия, Швейцария, Дания и Люксембург.

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