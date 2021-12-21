21.12.2021, 08:01
Самые опасные страны для туристов в 2022 году(1)
ФОТО: Photo by mhrezaa on Unsplash
International SOS определила самые опасные страны для туристов в 2022-м. В лидерах оказался Афганистан.
Специалисты компании изучили политическое и социальное положение стран, состояние здравоохранения и уровень криминала. В этом году также учитывали последствия пандемии, пишет портал 34travel.me.
Так, в пятерку самых опасных попали:
- Афганистан
- Сирия
- Ливия
- Центрально-Африканская республика
- Ирак
С другой стороны – самыми безопасными – оказались Норвегия, Финляндия, Швейцария, Дания и Люксембург.