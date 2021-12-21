Cамые странные законы мира для путешественников

Так, специалисты порекомендовали путешественникам, желающим посетить здание парламента в Лондоне, отложить экскурсию при плохом самочувствии. “Все потому, что умирать в парламенте — незаконно”, — предупредили эксперты и объяснили, что согласно закону, действующему в Великобритании, тот, кто умирает в парламенте, должен быть похоронен за государственный счет, пишет Lenta.ru.

Также авторы рассказали, что в Греции действует запрет на посещение ряда достопримечательностей, например Акрополя и Парфенона, в обуви на высоком каблуке. В Испании не разрешается ездить на велосипеде босиком или в шлепках, а на Барбадосе — надевать вещи с определенным принтом. “Одежда с камуфляжным рисунком является на острове незаконной, и вас могут оштрафовать, поскольку камуфляж носят только сотрудники по борьбе с наркотиками и военные”, — пояснили специалисты.

Кроме того, к наиболее странным законам авторы отнесли ограничение на смыв туалета после 22:00 в Швейцарии, поскольку это считается шумовым загрязнением, штраф за кормление голубей на площади Сан-Марко в Венеции и запрет сидеть на лестницах в Риме. “Местные власти заявили, что большое количество людей сидят на ступеньках слишком долго и загораживают проход для остальных людей”, — уточнили эксперты.

В список необычных правил также вошли ограничение на продажу жевательной резинки в Сингапуре и запрет на остановку на автобане в Германии. “Если у вас закончилось топливо во время движения по автобану, остановка является незаконной, — обратили внимание специалисты. — И, хотя вас вряд ли посадят в тюрьму, вы будете оштрафованы за остановку без уважительной причины”.